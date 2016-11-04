Prova Invalsi 2016: gli studenti del Liceo ‘L.Da Vinci’ tra i primi in Italia

Ancora un risultato lusinghiero per Reggio Calabria proviene dai risultati delle prove INVALSI 2016.

Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ancora una volta è in controtendenza con l’immagine di Sud arretrato ed arruffone che invece sempre meno appartiene alla realtà.

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Gli allievi del prestigioso liceo cittadino, guidato dalla prof.ssa Giuseppina Princi, si collocano infatti tra i migliori d’Italia posizionando il Leonardo da Vinci ben oltre la media nazionale.

Motivo di orgoglio per la città, dunque, che mette in rilievo la sinergia virtuosa messa in atto da Dirigenza, docenti, famiglie e ragazzi nel raggiungimento di un livello qualitativo di apprendimenti che di anno in anno diventa sempre più efficace e concreto, grazie ad una organizzazione capillare e all’impegno profuso da ognuno.

Il trand positivo risulta ancora più evidente se si confrontano i nostri esiti con le medie della Calabria e del sud e isole.

Le prove INVALSI vengono somministrate, annualmente, alle classi seconde dell’istruzione secondaria superiore nel mese di maggio e sono mirate a saggiare le competenze in lingua italiana ed in matematica degli studenti alla fine dell’obbligo scolastico.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo: