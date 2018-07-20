Prove di ammissione architettura, si avvicina la scadenza per la richiesta di partecipazione
Scade martedì 24 luglio alle 15 la richiesta di partecipazione alla prova di accesso: 76 posti a Scienze dell'Architettura e 150 ad Architettura
20 Luglio 2018 - 09:37 | di Eva Curatola
Entro le ore 15.00 di martedì 24 luglio è possibile presentare la richiesta di partecipazione alla prova di accesso per i corsi di Architettura dell’Università Mediterranea – anno accademico 2018/2019.
Sono disponibili 76 posti per il corso di laurea triennale di Scienze dell’Architettura classe L 17, presso il Dipartimento PAU (Patrimonio, Architettura e Urbanistica)
e 150 per il corso di laurea magistrale di Architettura classe LM-4, presso il Dipartimento DArTe (Architettura e Territorio).
I test di accesso si svolgeranno il 6 settembre 2018, come stabilito dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica.
Per iscriversi sul portale Universitaly basta seguire le istruzioni dettagliate riportate nella sezione web: http://www.unirc.it/studenti/corsi_accesso_programmato.php
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