Scuole in Calabria, Princi: “Psicologo per prevenire e contrastare il disagio giovanile”

Da settembre 2025, la Calabria inserisce uno psicologo in ogni scuola. Assunti 43 professionisti per contrastare il disagio giovanile

“Da settembre lo psicologo sarà inserito in tutte le scuole della Calabria. Sono 9 i milioni stanziati dalla Regione con i quali saranno assunti 43 psicologi che garantiranno il servizio in 285 scuole calabresi, per un totale di 2893 classi di primo e secondo ciclo”. Ad affermarlo con orgoglio l’eurodeputata Giusi Princi.

“È una bella pagina di storia italiana, oltre che calabrese. Rispondiamo ad una profonda emergenza sociale e scolastica: oltre la metà degli studenti italiani è fragile e soffre di uno stato di disagio prolungato”, afferma Giusi Princi. “Era un impegno che avevamo assunto ad inizio legislatura con il Presidente Roberto Occhiuto e che ho continuato a seguire, anche nel mio attuale ruolo, all’interno del tavolo socio sanitario del quale faccio parte unitamente agli assessori Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo”.

Un servizio continuativo per tutte le scuole

Gli psicologi garantiranno il servizio in ciascuna scuola calabrese per una o più volte a settimana, spiega Giusi Princi. L’obiettivo sarà quello di promuovere il benessere dei ragazzi prevenendo e contrastando il disagio giovanile attraverso:

Sportelli di ascolto per gli studenti, al fine di migliorare le loro capacità relazionali e la loro autostima;

Supporto al corpo docente: consulenza e formazione per insegnanti nella gestione delle dinamiche di classe e nelle relazioni con i ragazzi;

Azioni di accompagnamento alle famiglie per aiutarle a individuare tempestivamente il disagio dei loro figli.

Una rete tra istituzioni scolastiche, sanitarie e professionali

“Un cammino nel quale abbiamo creduto con l’Ordine degli Psicologi della Calabria e che ha visto l’importante contributo delle Aziende Sanitarie provinciali e dell’Ufficio scolastico regionale”, aggiunge Princi.

Nei mesi di sospensione delle attività didattiche gli psicologi saranno in servizio presso le ASP di riferimento, dove saranno disponibili a ricevere famiglie, studenti, e docenti che ne faranno richiesta per il tramite dei referenti delle scuole.

Una conquista di civiltà per i giovani calabresi

“I nostri ragazzi – conclude Giusi Princi – sono figli di un presente che li rende sempre più vulnerabili e insicuri. Lo psicologo a scuola è una battaglia di civiltà, è una conquista fondamentale per la tutela dei nostri ragazzi che dobbiamo fortificare nelle emozioni aiutandoli a superare le sfide della complessità”.