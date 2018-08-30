L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha pubblicato il bando per la selezione pubblica per il reclutamento di soggetti inseriti nel bacino dei percettori di mobilità.

Scadenza e requisiti del bando

Il bando, che scadrà il prossimo 10 settembre, è finalizzato al reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dall’Accordo quadro del 07/12/2016.

I dettagli della selezione pubblica potranno essere consultati a questo link:

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/PrimoPiano/articolo110023.html

Le parole del vicesindaco Neri

Lo comunica in una nota il Vicesindaco con delega al Personale Armando Neri che esprimendo soddisfazione per l’importante risultato raggiunto ha espresso «un plauso rispetto al percorso di sinergia istituzionale tra l’Amministrazione comunale e la Regione Calabria che ha consentito di giungere ad una soluzione positiva su una questione, quella degli ex percettori di mobilità in deroga, che si trascinava ormai da molto tempo e sulla quale era stata posta un’attenzione specifica da parte del Sindaco Falcomatà».

«Vorrei ringraziare le forze sindacali, per aver contribuito attraverso il percorso di collaborazione ormai da tempo avviato di giungere a questo importante risultato – ha spiegato Neri – ritengo che la strada della condivisione sia la strategia giusta, necessaria ad imprimere quell’impulso decisivo, secondo i risultati che ci siamo prefissati, nell’ottica della tutela dei diritti dei lavoratori e dell’implementazione delle risorse umane all’interno della macchina burocratica comunale».