Pubblicato il bando per la partecipazione al corso per il rilascio del titolo di “Guida del Parco Nazionale dell’Aspromonte”

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il bando di selezione per la partecipazione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, così come previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette.Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti ed è organizzato dall’Ente Parco in collaborazione con l’Istituto PANGEA onlus – Istituto Europeo per l’Educazione e la Formazione Professionale per l’Ambiente, d’intesa con la Regione Calabria.Il corso, che avrà una durata di 130 ore, prevede uno stage nel Parco Nazionale del Circeo e attività didattiche e formative che si terranno presso una struttura messa a disposizione dal Parco.In particolare, sono previste ore dedicate all’approfondimento delle conoscenze del territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte ed un modulo tecnico sulla sicurezza dei visitatori ed il primo soccorso in montagna. Il corso si concluderà con una verifica finale per ottenere il rilascio del titolo. La partecipazione al corso per i soggetti selezionati è gratuita. L’Ente Parco sosterrà tutti i costi relativi alla didattica inclusa la fornitura di materiale didattico individuale. Sono a carico dei partecipanti soltanto le spese di trasporto da e per la sede dei corsi, e le spese di soggiorno per il periodo di stage nel territorio del Parco Nazionale del Circeo.Le domande dovranno pervenire entro il 19 dicembre.Tutte le informazioni, il bando completo e gli allegati possono essere reperiti al link: http://www.parcoaspromonte.gov.it/albo-on-line/bandi/.