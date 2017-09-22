Pulizia cortili scolastici, interventi in corso in tutte le scuole cittadine
Gli interventi nei cortili delle scuole cittadine, iniziati a settembre con il personale di Calabria Verde, proseguono senza costi per il Comune di Reggio Calabria
22 Settembre 2017 - 10:44 | di Vincenzo Comi
Sono partiti all’inizio del mese di settembre, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, gli interventi di pulizia dei cortili delle scuole cittadine. A dare notizia in una nota congiunta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Nucera.
«Già dalla prima settimana di settembre – spiegano gli assessori Muraca e Nucera – in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il personale di Calabria Verde, sotto la guida del Dirigente del Distretto 11 Dottor Francesco Domenico Cordova e con il coordinamento del Direttore dei lavori Geometra Domenico Russo, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrata, sta provvedendo a ripulire i cortili delle scuole comunali con il supporto di Avr che ha preso in carico la rimozione degli sfalci. I lavori di pulizia quindi quest’anno – aggiungono i due assessori – non impegneranno fondi comunali grazie alla sinergia avviata dall’Amministrazione con Calabria Verde.».
«Negli ultimi giorni la pulizia ha interessato i cortili delle scuole di Condera, Ravagnese, Spirito Santo, San Sperato, Gallina, Modena ed altre zone della città. Interventi che – specificano Muraca e Nucera – proseguiranno ancora oggi e nei prossimi giorni, interessando tutti i cortili degli edifici scolastici cittadini».
«La pulizia dei cortili – aggiungono – rappresenta un’ulteriore occasione di collaborazione tra l’Amministrazione comunale reggina e l’Azienda Calabria Verde. Già nello scorso mese di giugno la Giunta comunale aveva infatti deliberato lo schema di convenzione per la valorizzazione del patrimonio boschivo e del verde pubblico cittadino, che ha già dato importanti frutti nell’ambito della cura degli spazi verdi».
«In più occasioni abbiamo avuto modo di ribadire la centralità che questa Amministrazione, su input specifico del Sindaco Falcomatà, vuole dare al mondo dei più piccoli ed alla comunità scolastica. La cura e la pulizia dei cortili degli edifici scolastici – concludono Muraca e Nucera – rientra in questa specifica strategia di programmazione che, quest’anno, ci ha consentito di offrire ai ragazzi delle nostre scuole, ambienti sia interni che esterni più sicuri e puliti».
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