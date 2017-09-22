Sono partiti all’inizio del mese di settembre, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, gli interventi di pulizia dei cortili delle scuole cittadine. A dare notizia in una nota congiunta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Nucera.

«Già dalla prima settimana di settembre – spiegano gli assessori Muraca e Nucera – in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il personale di Calabria Verde, sotto la guida del Dirigente del Distretto 11 Dottor Francesco Domenico Cordova e con il coordinamento del Direttore dei lavori Geometra Domenico Russo, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrata, sta provvedendo a ripulire i cortili delle scuole comunali con il supporto di Avr che ha preso in carico la rimozione degli sfalci. I lavori di pulizia quindi quest’anno – aggiungono i due assessori – non impegneranno fondi comunali grazie alla sinergia avviata dall’Amministrazione con Calabria Verde.».

«Negli ultimi giorni la pulizia ha interessato i cortili delle scuole di Condera, Ravagnese, Spirito Santo, San Sperato, Gallina, Modena ed altre zone della città. Interventi che – specificano Muraca e Nucera – proseguiranno ancora oggi e nei prossimi giorni, interessando tutti i cortili degli edifici scolastici cittadini».

«La pulizia dei cortili – aggiungono – rappresenta un’ulteriore occasione di collaborazione tra l’Amministrazione comunale reggina e l’Azienda Calabria Verde. Già nello scorso mese di giugno la Giunta comunale aveva infatti deliberato lo schema di convenzione per la valorizzazione del patrimonio boschivo e del verde pubblico cittadino, che ha già dato importanti frutti nell’ambito della cura degli spazi verdi».