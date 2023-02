Maxi Clean Up a Reggio, Castorina, 'Segnale di cittadinanza attiva che le istituzioni non possono ignorare'

Il successo del maxi clean-up che tanto nel lungomare Italo Falcomatà quanto nel rione Marconi ha visto protagonisti i giovani studenti dell’ITE Piria e del liceo Vinci grazie all’impegno genuino di Angela Robusti in collaborazione la Reggina Calcio e l’azienda Teknoservice è un messaggio che le istituzioni non possono tralasciare sia in relazione al senso civico ed all’immagine positiva che viene data alla città dello stretto ma anche e sopratutto rispetto ad un problema, quello legato alle politiche ambientali, che vive il nostro territorio e che tarda ad avere risoluzioni – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria a margine dell’iniziativa spontanea promossa dall’imprenditrice Angela Robusti che ha coinvolto oltre 1.500 studenti che hanno ripulito il lungomare Falcomatà ed il rione Marconi.

In Commissione Ambiente prosegue Castorina stiamo da tempo avviando un percorso di ascolto con tutti gli interlocutori istituzionali consapevoli dei ritardi e delle criticità esistenti e della necessità che su un emergenza sociale così importante come quella ambientale , non ci può essere scontro tra le forze politiche ma la necessità che i vari livelli di governance parlino a viso aperto per intervenire in modo radicale come fino ad oggi non è stato fatto.

L’impegno di Lady Inzaghi conclude Castorina è un messaggio positivo per l’intera città.