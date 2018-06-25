Pulizie straordinarie al Parco Baden Powell di Reggio Calabria. In attesa dell’espletamento delle procedure di gara per l’avvio dei lavori di riqualificazione del polmone verde cittadino, da questa mattina le squadre dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, impegnati presso i Settori dell’Amministrazione comunale nella cura del verde e del decoro urbano, hanno avviato una massiccia operazione di pulizia del Parco in vista della stagione estiva.

I nuovi Lsu-Lpu, che hanno recentemente preso servizio presso il Comune di Reggio Calabria, nei giorni scorsi erano già stati impegnati nella riqualificazione degli spazi verdi sul Lungomare di Catona. Dopo il lavoro di bonifica sul litorale nord della Città, oggi è stata la volta del Parco Baden Powell, uno spazio strategico per le attività sociali, ideale raccordo tra i quartieri di Spirito Santo e Sant’Anna.

Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa dall’Assessore all’Ambiente dell’amministrazione Falcomatà, Giovanni Muraca, che ha ringraziato i lavoratori per l’impegno e la cura che hanno prestato nello svolgimento delle loro mansioni, utili e necessarie soprattutto per via dell’atavica penuria di risorse umane destinate al settore delle manutenzioni comunali.