“Se puoi resta”, il nuovo film del calabrese Melus Kaye

Si fa chiamare Melus, nome d’arte del giovane artista calabrese, originario di Palmi riconosciuto come musicista, nel cinema e sui social più propriamente come “Melus Kaye”, pseudonimo che lo ha portato negli anni alla ribalta grazie agli inserti su giornali e riviste come la Gazzetta del sud, C-magazine, Panorama ed altri più locali che hanno citato le sue opere per lo più cinematografiche.

Oggi si trovano brani di sua composizione, anche come cantautore, sia sul web che nel cinema, scoprendo perfino le sue colonne sonore in vari video italiani fra cui il film “L’altra faccia del destino” di Francesco Spagnolo noto attore e regista calabrese.

L’opera prima «Se puoi resta»

Melus attualmente sta elaborando la sua opera prima che lo vede interessato in prima persona sia come regista che sceneggiatore: “Se puoi resta”, questo il titolo; si tratta di una storia ispirata a fatti realmente accaduti dal genere drammatico/sentimentale in stile americano.

Il film verrà girato interamente in Calabria tra febbraio e aprile 2017 con un cast di professionisti reduci di collaborazioni con personaggi di alto spicco come Massimo Boldi, Luca e Carlo Verdone e Rosy Abate.

Melus crede profondamente nelle bellezze e nell’arte che offre la nostra terra, e con fermezza intende valorizzare la Calabria come mai prima d’ora, diffondendo questo progetto attraverso pubblicità e distribuzione nazionali. La realizzazione del film verrà attuata con i metodi del publish placement e crownfunding, sistemi diffusissimi nell’ambito cinematografico in Italia.

La raccolta fondi per il film

Si tratta di una raccolta fondi grazie a piccoli contributi e sponsorizzazioni per il sostegno dell’arte e dell’innovazione. Su Facebook è stata aperta una pagina con tutte le informazioni, basta seguirla per essere aggiornati sulla partenza della raccolta e sostenere il progetto.