Qualità della ricerca universitaria in crescita, c’è anche la Calabria

La qualità della ricerca scientifica in Italia è in miglioramento. E cresce uniformemente: va meglio sia al Nord che al Sud. Lo dice l’Agenzia nazionale di valutazione della ricerca universitaria (Anvur), al servizio del ministero dell’Istruzione: le pubblicazioni delle università italiane migliorano in valore assoluto e nel confronto internazionale, e il Sud insieme agli atenei storicamente più deboli cresce (anche se, senza finanziamenti aggiuntivi, il recupero del Meridione non potrà reggere).

La valutazione della ricerca Vqr

La valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2011-20114, resa pubblica lo scorso dicembre, ora può essere dettagliata all’interno (i migliori dipartimenti d’Italia, per disciplina) e all’esterno (il confronto con la ricerca internazionale, già raccontato con lo studio Unesco Towards 2030, e che qui trova una conferma rispetto al recupero di posizioni del nostro Paese).

Un grosso lavoro, che scaturisce dall’analisi di 96 mila prodotti, frutto del lavoro di 50 mila professori e ricercatori di 96 università e 38 enti, dice che tra gli atenei più grandi Padova ha la migliore ricerca in Fisica, Medicina, Ingegneria industriale, Psicologia e Agraria, è seconda in Matematica-Informatica, Scienze della terra e Biologia e terza in Chimica. Nell’Ingegneria civile le dimensioni della facoltà allocano Padova tra gli “atenei medi” posizionandola al secondo posto. Ecco, Padova copre la prima posizione in cinque aree su sedici e le prime tre in dieci aree su sedici. L’Università di Torino è prima in Biologia e Storia-Filosofia, seconda in Fisica, Chimica e Medicina, terza in Agraria, Legge e Scienze politiche, e seconda (tra le piccole) in Ingegneria industriale. Torino, quindi, ha nove dipartimenti su sedici sempre nei primi tre posti.

I risultati della Calabria

E la Calabria? Pesca tre jolly nel quadro delle top 3 stilato dall’Anvur. Due sono appannaggio dell’Università di Catanzaro: una nell’area delle Scienze fisiche (un +22% che la piazza al terzo posto) e una nell’area delle Scienze chimiche (22 prodotti scientifici attesi con un+21%). L’Università della Calabria si colloca al terzo posto tra gli atenei di media grandezza nell’area delle Scienze chimiche, con 109 prodotti attesi (+8%).

fonte: corrieredellacalabria.it