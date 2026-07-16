‘Un posto al sole’, su Rai 3 la serie girata in Calabria

Ecco quali splendide località calabresi faranno da sfondo alla longeva serie Rai e quando andrà in onda

Da venerdì 17 luglio a lunedì 3 agosto Un posto al Sole, tra le serie più longeve e amate della Tv, porterà il proprio pubblico in vacanza grazie alla collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.

Dalle montagne della Sila al mare della costa tirrenica, bellezze naturali uniche e suggestive località storiche, molte delle scene del daily-drama in onda su Rai 3 e disponibile su RaiPlay avranno come sfondo splendide località calabresi come Camigliatello Silano con il treno della Sila, la Chiesetta di San Lorenzo, il Lago Cecità, il borgo antico di Scalea, Torre Crawford, San Nicola Arcella, Praia a mare, la spiaggia di fronte l’isola di Dino.

I protagonisti della soap Rai in Calabria

Protagonisti alcuni personaggi amatissimi dal pubblico, Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone).

Un posto al Sole è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli e va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3.