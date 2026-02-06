Comune di Reggio, Quartuccio eletto presidente della I Commissione 

Il consigliere comunale Filippo Quartuccio è stato eletto presidente della I Commissione consiliare permanente (Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, controllo e garanzia dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione comunale, personale ed ordinamento degli uffici). Quartuccio, già vicepresidente dell’organismo consiliare, subentra nella carica al presidente dimissionario Giuseppe Cuzzocrea.

Alla seduta della Commissione in cui si è proceduto all’elezione ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, che ha ringraziato Cuzzocrea per il lavoro svolto.

Voto favorevole alla candidatura di Quartuccio alla Presidenza della I Commissione è stato espresso dai consiglieri Francesco Barreca, Nancy Iachino, Giuseppe Marino, Giovanni Latella, Deborah Novarro, Massimiliano Merenda, Giuseppe Sera, Antonino Castorina, Marcantonino Malara, Giuseppe Nocera e Giuseppe Giordano; astenuti, oltre a Quartuccio, i consiglieri Guido Rulli, Antonino Zimbalatti, Giuseppe Cuzzocrea, Saverio Anghelone, Demetrio Marino, Angela Marcianò, Giuseppe De Biasi, Mario Cardia, Armando Neri e Massimo Ripepi.

Il neo eletto presidente Quartuccio ha ringraziato Cuzzocrea per il lavoro svolto e i gruppi della maggioranza consiliare per la fiducia manifestata nei suoi confronti, aggiungendo di aver accettato l’incarico per senso di responsabilità e manifestando l’intenzione di concentrare la discussione in seno all’organismo consiliare su provvedimenti importanti per il tessuto sociale, culturale ed economico della città.

Quartuccio ha infine auspicato che il prossimo Bilancio di previsione, che sarà l’ultimo dell’Amministrazione comunale in carica, sia utile alla crescita del territorio e sia oggetto di una discussione approfondita con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, verso le quali ha garantito massima disponibilità e rispetto istituzionale.