Quattro chef calabresi per un ‘Pranzo sotto le stelle ‘

Per la prima volta insieme in cucina Abbruzzino, Bilotta, Ceraudo e Sculli: otto portate a Tenuta delle Grazie e assaggi dei vini autoctoni di Radici del Sud

Pranzo sotto le stelle è l’evento dell’anno I quattro chef stellati calabresi per la prima volta insieme. Si chiama “Pranzo sotto le stelle” la reunion promossa in occasione dell’anteprima di Radici del Sud – il più grande evento dedicato ai vini da vitigno autoctono meridionale – a Curinga sabato 30 aprile. Luca Abbruzzino per il ristorante di Catanzaro Antonio Abbruzzino Alta Cucina Locale, Agostino Bilotta de L’Approdo della famiglia Lopreiato Greco di Vibo Marina, Caterina Ceraudo del ristorante Dattilo dell’azienda Ceraudo di Strongoli e Riccardo Sculli del Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica saranno i protagonisti di un evento imperdibile che li vedrà avvicendarsi nelle cucina della residenza Tenuta delle Grazie di Curinga (CZ) con un menù che prevede 8 portate (compresa entrè e piccola pasticceria) con il quale racconteranno il meglio del loro areale di provenienza (costo del pranzo 75€ a persona). Prima del pranzo sempre nella stessa location Radici del Sud aprirà dalle 10.30 alle 13.00 i banchi di assaggio con i produttori di vino (costo della degustazione 10€) arricchiti da appetizer, finger food degli chef e selezione prodotti tipici locali, aperti al grande pubblico.

Dopo le tappe di Bari, Roma, Firenze e prima di Napoli la kermesse che anticipa l’evento sui vini da vitigni autoctoni – che quest’anno si terrà a Bari dal 7 al 13 giugno – farà tappa in Calabria con un evento da non perdere. Per prenotarsi al pranzo si potrà contattare direttamente i quattro ristoranti coinvolti (Abbruzzino 0961 799008 – Approdo 0963 572640 – Dattilo 0962 865613 – Gambero 0964 415806). Per la partecipazione alla degustazione si potrà contattare box@vinocalabrese.it. L’evento è prodotto da Radici del Sud e Vinocalabrese.it in partnership con i 4 ristoranti e Tenuta della Grazie.

Il media partner è LucianoPignataro.it e il patrocinio di Cooking Soon, Assapori e del Centro per la Valorizzazione dell’Agroalimentare Meridionale. Durante il corso dell’evento sarà possibile degustare le produzioni vinicole delle cantine calabresi ‘A Vita, Casa Comerci, Cataldo Calabretta Viticoltore, Scala, Ferrocinto, Ceraudo, iGreco, Barone Macrì, De Mare, Du Cropio, La Peschiera. Tra i partner enogastronomici anche l’Olearia Sangiorgio, tra migliori del panorama regionale, l’azienda casearia Santanna della biologa Maria Procopio ed il salumificio artigianale Ioppolo.