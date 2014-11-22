Quell’Universo: Ascolta ora il nuovo Singolo di ARTAN
Dal 21 novembre in tutti i negozi digitali il nuovo singolo del cantautore rock, distribuito da ALKA record label e accompagnato dal video clip
22 Novembre 2014 - 17:15 | di Redazione
Disponibile dal 21 Novembre 2014 “Quell’Universo” il nuovo singolo di ARTAN distribuito e promosso da ALKA record label.
“Quell’Universo” è un urlo disperato, una condanna ai “poteri forti” che insistono a farci vedere una realtà distorta, credendo ancora di mostrarci solo la parte “comica” (che non c’è) in un teatro di orrori. Giochi economi che se ne fottono delle vite umane, della dignità.
Artan (all’anagrafe Artan Rroku) nasce in Albania. Coinvolto in una missione della Caritas arriva in Italia in età adolescenziale, in quel paese visto solo in televisione. Frequenta le superiori come i bevitori più incalliti frequentano quelle taverne che ad una certa ora chiudono o servono solo birra scadente. E’ anche il periodo in cui inizia ad appassionarsi al rock ed a leggere “Memorie Dal Sottosuolo” di Dostoevskij preferendolo “All’Idiota”, le poesie di Montale dedicate alla moglie. Scrive le prime canzoni che suona con energia nei vari pub del trentino. Artan arriva alla ribalta televisiva nel 2008 nel paese natale, al concorso “Top Fest” di Top channel. Il suo brano rock dal titolo “Dolore” gira in tutte le radio nazionali. Nel 2011 produce e pubblica il suo primo lavoro discografico. Nel 2013 grazie a Roberto Perrone apre in acustico alla compagnia teatrale “Le Comedie” in 5 serate in Francia. Nel 2014 pubblica il secondo album “Artan Fuorimoda”. Ferrarese per adozione e trentino per lavoro, Artan pubblica, il 21 novembre 2014 per ALKA record label, il nuovo singolo “Quell’Universo” accompagnato dal relativo video clip.
Distribuzione: ALKA record labelUfficio stampa: AlkaNetworkDal 21 Novembre in tutti i negozi digitaliwww.facebook.com/artan.rockwww.alkarecordlabel.comwww.alkanetwork.tumblr.comAscolta il singolo “Quell’Universo”:https://soundcloud.com/alkarecordlabel/artan-quelluniversoGuarda il video “Quell’Universo”:
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