Questa sera la trasmissione sportiva Pianeta Dilettanti

Il debutto della trasmissione sportiva dedicata ai campionati dilettantistici, con ospiti dello sport calabrese, e il programma CityNow con i servizi della settimana

Iniziata la stagione agonistica, sono partiti molti programmi televisivi dedicati al calcio.

Tra questi, “Pianeta Dilettanti”, appuntamento dedicato chiaramente ai campionati dilettantistici, dalla Serie D fino alle serie minori. La trasmissione avrà inizio alle ore 22.15 di questa sera, mercoledì 9 settembre, e vedrà la conduzione di Nino Neri, grande conoscitore del panorama dilettantistico calabrese, da anni giornalista sportivo della Gazzetta del Sud con alle spalle importanti esperienze sia televisive che radiofoniche.

“Pianetta Dilettanti” sarà visibile su RTV, al canale 14 del digitale terrestre, ed anche in streaming su www.reggiotv.it.

Al primo appuntamento di pianeta dilettanti non potevano non dare la loro adesione i massimi dirigenti dello sport calabrese. Hanno annunciato la loro presenza il presidente del coni regionale ( si tratta della sua prima uscita pubblica) Maurizio Condipodero ed il presidente del comitato calabro Saverio Mirarchi.

Il programma CityNow, andrà in onda domani alle ore 19:30 e che racconterà come sempre il meglio degli eventi della settimana (novità di questa settimana la conduzione del giornalista Domenico Suraci). Le telecamere di CityNow hanno catturato le immagini più belle della Festa dell’Innovazione al Museo della Magna Grecia, del concerto di Brunori al parco Ecolandia e dell’undicesima edizione del Motoraduno di Gambarie.

Non perdete quindi la programmazione di questa sera di Rtv, canale 14 del digitale terrestre e l’appuntamento di domani alle 19:30!