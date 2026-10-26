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Calabria, scontro tra autobus e furgone sulla SP 120: tre feriti

Autobus di linea contro un furgone per il trasporto di pneumatici sulla SP 120 tra Petrizzi e San Vito sullo Ionio: tre feriti trasportati in ospedale

26 Ottobre 2026 - 15:10 | Comunicato Stampa

Il furgone bianco con il parabrezza in frantumi e l'autobus giallo con il frontale danneggiato dopo lo scontro sulla strada provinciale

Nel corso della mattinata odierna si è verificato un incidente stradale sulla SP 120, la strada provinciale che collega Petrizzi a San Vito sullo Ionio.

Il sinistro, di natura quasi frontale, ha visto coinvolti un autobus di linea delle Ferrovie della Calabria, con a bordo dei passeggeri, e un furgone di proprietà di una ditta privata adibito al trasporto di pneumatici.

Un vigile del fuoco ispeziona il furgone con il frontale distrutto, con un'ambulanza dal portellone aperto sullo sfondo

Al momento dell’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato ha constatato che il conducente del furgone – rimasto inizialmente incastrato nell’abitacolo – era già stato estratto. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti e l’intera area interessata dal sinistro.

Tre vigili del fuoco davanti al furgone con il frontale distrutto, mentre una persona su una barella viene assistita dai soccorritori

Il bilancio complessivo è di tre feriti: si tratta delle due donne a bordo dell’autobus (le quali, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi e sono state trasportate in ospedale) e del conducente del furgone, anch’egli trasferito presso la struttura ospedaliera.

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Sul luogo dell’evento sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, due pattuglie dei Carabinieri e la Polizia Locale di Petrizzi per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

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