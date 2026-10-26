Nissa, Giovannone: ‘Facciamo punti per la salvezza. Ci sto mettendo milioni, pronto a cedere le quote’

Ennesima delusione per la Nissa che perde ancora una volta, in questa circostanza sul campo dell’attuale capolista Sambiase. Il giorno dopo arriva puntuale il video del presidente Luca Giovannone: “Se qualcuno schiuma di rabbia perchè quest’anno sicuramente non vinceremo il campionato, tenga presente che il più arrabbiato sono io che ci sto mettendo milioni per questa squadra. Sta andando tutto storto, le azioni isteriche di qualcuno destabilizzano la squadra, ormai dobbiamo portare avanti il campionato dignitosamente, cercare i punti per la salvezza prima possibile. Se lasciamo il gruppo squadra in balìa dell’isteria, intorno al gruppo squadra atteggiamenti isterici, richiamo veramente di farla retrocedere la nostra amata Nissa. Per dimostrare attaccamento alla maglia, non bisogna fare come Terranova che al quinto minuto si è fatto espellere, ma si dimostra giocando bene per tutta la durata della partita e fare punti.

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Terranova, uno dei migliori dell’anno scorso, questa è una squadra oggi irriconoscibile, abbiamo confermato tutti quei calciatori attorno ai quali si è voluta costruire una squadra vincente. Ma, ripeto, stiamogli vicini, entreranno in forma, recuperando dagli infortuni e torneremo a vincere per ottenere la permanenza. La società continuerà a investire, lo abbiamo già fatto con Mirko Castelnuovo, il portiere, fermo restando che non è colpa del portiere, anzi. E’ un momento brutto, il più brutto da quando sono il patron della Nissa. Qualcuno dice: facciamo giocare le giovanili, ma se lo facciamo retrocediamo. I nostri giocatori sono i migliori che ci sono in serie D, non lo hanno dimostrato, ma supportiamoli e vedrete che torneranno a farci divertire. Criticare l’allenatore, questo è il secondo, il Ds, la società, non risolve niente perchè in campo ci vanno i calciatori. Non cambierò nulla. Se ci sarà qualche imprenditore nisseno valido, serio, potrò lasciargli le mie quote, perchè forse un nisseno potrà fare cose che io non posso fare, potrebbe essere una svolta per migliorare le cose”.