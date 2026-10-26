Sanità, Occhiuto lancia il Social Taxi: over 75 accompagnati gratis alle visite. ‘Contento che nasca in Calabria’

Una novità assoluta nel panorama nazionale che unisce sanità, sociale e mobilità a supporto delle persone più fragili. La Regione Calabria lancia il “Social Taxi”, un nuovo servizio ideato per sostenere gli over 75 che devono effettuare visite mediche prenotate tramite Centro Unico di Prenotazione (CUP).

A presentare l’iniziativa è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Le parole di Roberto Occhiuto

Nel video il presidente ha spiegato come è nata e come funziona l’iniziativa:

«Novità in Calabria, anzi in Italia: è il Social Taxi. Di che si tratta? È un servizio che rendiamo disponibile sul CUP, sul Centro Unico delle Prenotazioni, per tutti quelli che hanno più di 75 anni e che, prenotando una visita, quella visita la trovano sul CUP distante da casa loro magari 20, 30 km. Spesso è come se quella visita per loro non ci fosse.»

«Allora abbiamo pensato di farli accompagnare a spese della Regione da una macchina, da un NCC che li andrà a prendere a casa, li accompagnerà a fare la visita, li aspetterà e poi li riaccompagnerà di nuovo a casa.»

Fondi europei: i dettagli e i tempi di attivazione

«È un modo per prenderci cura delle persone più fragili. Lo finanziamo con i fondi europei, quelli che i miei predecessori magari mandavano indietro a Bruxelles, noi abbiamo deciso di spenderli in questo modo. Ed è il primo servizio in Italia, sono contento che nasca in Calabria.»

«Questo nuovo servizio è attivo nella provincia di Catanzaro per ora, nelle prossime settimane sarà attivo in tutta la regione.»

Come funziona la misura

Con il Social Taxi la Regione mette a disposizione, a proprie spese, un NCC (Noleggio Con Conducente):

Il conducente va a prendere a casa l’utente over 75;

Lo accompagna alla struttura dove deve fare la visita;

Lo aspetta durante la visita;

Lo riaccompagna a casa al termine.

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Il servizio è attivo per ora nella provincia di Catanzaro. Entro le prossime settimane, dichiara Occhiuto, sarà attivo in tutta la regione.