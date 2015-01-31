Questa sera Mc Mariotto sul palco del ‘Cartella’
Sabato 31 gennaio dalle 22 sul palco del Cartella Mc Mariotto, nato musicalmente nella crew dei 99 Posse, con la Flegrea Black Music
31 Gennaio 2015 - 10:09 | di Redazione
Sabato 31 gennaio dalle ore 22:00 il palco del Cartella ospiterà Mc Mariotto, accompagnato da alcuni componenti della Flegrea Black Music, collettivo musicale che raccoglie il meglio della scena hip hip napoletana.
Mc Mariotto nasce musicalmente nel 1991 a Officina 99, nella stessa crew dei 99 posse. Il suo genere varia tra raggamuffin e la old posse.
Vanta collaborazioni con vari artisti partenopei (99 posse, 24 grana, Bisca, Almamegretta, Maurizio Capone, Marcello Coleman, Jovine) e del panorama nazionale (Punkreas, Meganoidi, Linea 77).
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