Quinto appuntamento con la musica dal vivo promossa dal collettivo (L)imitazione. Sul palco del Random (AllMyFriendzAre)DEAD e Drunklit

Giovedì 05 Febbraio dalle ore 22.30 sul palco del Random Music Club suoneranno (AllMyFriendzAre)DEAD e Drunklit. Si dispiega così il quinto appuntamento con la musica dal vivo promossa dal collettivo (L)imitazione.

Una nuova tappa, un nuovo concerto, sul percorso musicale curato da (L)IMITAZIONE, un collettivo di musicisti ed amanti della musica originale con base a Reggio Calabria, una scintilla che vuole alimentare il circuito artistico cittadino proponendo uno scambio ed un confronto diretto tra chi crea la propria musica, chi spende il proprio tempo alla ricerca di una proposta musicale originale e chi vuole ascoltare le voci del proprio territorio, nel proprio territorio.

(ALLMYFRIENDZARE)DEADLa banda è attiva dal 2006 ed ha base a Reggio Calabria, nella terra del fuoco e di chi fa fuoco. È in questo contesto che si crea l’immaginario rock per eccellenza e che smarrisce la via per poi ritrovarla nella desertica Calabria, che fa da sfondo alle avventure peggiori: quelle storie riconosciute nei manuali del rock’n’roll. In questa stessa settimana la band sarà sul palco del Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Roma il 06-07-08 Febbraio a Roma.

DRUNKLITLa band nasce nel gennaio 2013 e dopo qualche scossa d’assestamento la formazione ha trovato la sua quadratura nella più classica delle formazioni rock’n’roll. Il trio composto da Laura Battaglia (batteria), Cecilia Caserta (basso) e Desideria Strati (chitarra e voce) è una all-female band che fonde l’Alternative Rock e l’Hard Rock con il Punk Rock più genuino.

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