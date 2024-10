Quirinale, Klaus Davi: “Berlusconi ha fatto un capolavoro”

“Che dire? Berlusconi ha fatto un capolavoro. E’ riuscito a tornare il perno della narrazione politica. Siamo tornati ad inseguire ogni sua dichiarazione come ai tempi dei suoi governi. E’ anche ringiovanito fisicamente. Ha grinta da vendere. Ma al netto delle considerazioni personali, politicamente a mio avviso se la gioca. Ha capito che il centrosinistra e’ diviso, incerto, e che gli alleati del centro destra non hanno un candidato alternativo forte”.

Klaus Davi si complimenta con Silvio Berlusconi per le strategie adottate dal Cavaliere per favorire la propria candidatura al Quirinale.

“Approfitta delle incertezze di Draghi (che ritarda i provvedimenti economici e rinvia di CDM in CDM le misure economiche necessarie seminando malcontento nel paese come segnalano instancabili i sindacati confederali ) per inserirsi e giocare la sua partita. Se non è politica questa? “Lo ha dichiarato Klaus Davi. Sono tra quelli che pensano che se la gioca . I fuoriusciti del 5 stelle voteranno lui, non hanno scelta. Ha molti più voti di quelli che appaiono sulla carta”, conclude il già candidato a sindaco di Reggio Calabria.