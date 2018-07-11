Dal 12 luglio la consegna dei kit per la differenziata alle utenze domestiche: orari e sedi di ritiro a Lazzaro e Serro Valanidi

“Da giovedì 12 luglio verrà effettuata la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti alle utenze domestiche del territorio di Motta San Giovanni”.

A comunicarlo è l’assessore comunale all’Ambiente, Domenico Infortuna, che di concerto con i tecnici comunali ha predisposto un calendario per il ritiro dei kit indispensabili per la raccolta dei rifiuti.

“Da giovedì – aggiunge l’assessore – gli intestatari di utenze TARI di Motta e Lazzaro potranno recarsi presso gli uffici della Delegazione di Lazzaro, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e ritirare i mastelli per la raccolta domestica. I residenti di Serro Valanidi, invece, potranno formulare richiesta direttamente presso gli uffici della locale Delegazione comunale (aperta tutti i giorni), lasciare i propri dati per poi concordare il ritiro dei mastelli nei giorni successi e sempre a Serro Valanidi”.

“Inizialmente – continua Infortuna – sarà data precedenza alle utenze totalmente sprovviste di tutti i mastelli, solo successivamente saranno prese in considerazione le richieste per la consegna del singolo mastello o la sostituzione di quelli deteriorati. Ricordo, inoltre, che già da tempo non è più consentito conferire i rifiuti senza l’utilizzo degli appositi kit e, pertanto, coloro che non provvederanno a regolarizzare la propria posizione saranno sanzionati”.

“L’Amministrazione comunale – ricorda l’assessore – è particolarmente sensibile alle problematiche ambientali. Abbiamo assunto una posizione chiara e netta nei confronti della Regione dichiarandoci contrari alla riapertura della discarica di Comunia e favorevoli alla sua bonifica e messa in sicurezza. È necessario, tuttavia, tutelare il nostro territorio con comportamenti e azioni sostenibili, prestando la massima attenzione e schierandoci contro chi violenta il nostro comprensorio abbandonando rifiuti, favorendo le microdiscariche, non rispettando la raccolta differenziata, sperperando l’acqua potabile, abusando del suolo”.