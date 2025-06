Reggio, malato e senza casa: parte la raccolta fondi per Alessandro Giordano

Il giovane reggino Alessandro Giordano ha recentemente condiviso la sua difficile storia con il pubblico durante una partecipazione alla trasmissione televisiva Le Iene. La sua vita è segnata da una lunga lotta contro la malattia che lo ha costretto a subire ben 16 anni di dialisi, prima di riuscire finalmente a sottoporsi a un trapianto di rene.

Leggi anche

Tuttavia, nonostante il successo del trapianto, Alessandro continua a vivere una battaglia quotidiana per la sua salute e il suo benessere. La sua situazione abitativa, infatti, si è rivelata un ostacolo insormontabile. In attesa di una soluzione definitiva, Alessandro ha dovuto affrontare le difficoltà di vivere in un ambiente che non soddisfa le necessità di chi ha appena ricevuto un trapianto di organo.

Rimpallato tra il Comune di Reggio Calabria e l’Aterp, senza ricevere risposte concrete o un supporto adeguato, Alessandro ha deciso di farsi sentire per dare voce alla sua causa e chiedere un alloggio salubre.

La Raccolta Fondi per Sostenere Alessandro

Nel frattempo, è partita una raccolta fondi per aiutare Alessandro a superare l’emergenza abitativa e sostenere le sue necessità. Sul sito che raccoglie le donazioni viene specificato l’obiettivo della raccolta:

“Se raggiungiamo la quota giusta, Alessandro potrà finalmente acquistare una casa sicura e salubre, un ambiente protetto dove poter vivere con la dignità che merita e dove la sua salute non sia costantemente a rischio. Qualora le istituzioni si decidessero finalmente a fornirgli un alloggio idoneo, o se non dovessimo raggiungere la somma necessaria per l’acquisto della casa, tutti i fondi raccolti saranno interamente destinati a coprire le sue cure: farmaci, viaggi della speranza per visite e terapie, assistenza medica e ogni altra necessità legata alla sua salute”.

Leggi anche

“Ogni aiuto, amici, anche il più piccolo, è un gesto di speranza e un passo avanti per Alessandro. Queste parole vengono dal cuore, da persone che hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte. Forza, dimostriamo che l’unione fa la forza! Mi sa che se ci uniamo facciamo più noi delle istituzioni stesse. Ricordate, anche 1€ a testa fa la differenza quando siamo in tanti a contribuire”.

Per contribuire alla causa di Alessandro ed aderire alla raccolta fondi è possibile visitare la pagina di GoFundMe al seguente LINK.