‘Panorama indecoroso e desolante’: la denuncia di un reggino sulla mancata raccolta dei rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore di CityNow, esasperato dalle condizioni in cui versa via Santa Caterina, una delle arterie più trafficate della zona nord di Reggio Calabria.

“Ormai è quasi da un anno che la raccolta dei rifiuti avviene una sola volta la settimana. Il panorama è indecoroso e desolante, nonché pericoloso per la salute pubblica. I cumuli di spazzatura giacciono copiosi lungo la strada”, scrive il cittadino, chiedendo un intervento urgente.