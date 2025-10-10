‘Panorama indecoroso e desolante’: la denuncia di un reggino sulla mancata raccolta dei rifiuti
"Da quasi un anno la raccolta avviene una sola volta la settimana". Il cittadino chiede l'intervento delle istituzioni
10 Ottobre 2025 - 16:20 | Riceviamo e pubblichiamo
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore di CityNow, esasperato dalle condizioni in cui versa via Santa Caterina, una delle arterie più trafficate della zona nord di Reggio Calabria.
“Ormai è quasi da un anno che la raccolta dei rifiuti avviene una sola volta la settimana. Il panorama è indecoroso e desolante, nonché pericoloso per la salute pubblica. I cumuli di spazzatura giacciono copiosi lungo la strada”, scrive il cittadino, chiedendo un intervento urgente.
Un grido d’allarme che si aggiunge a quello di molti residenti del quartiere, costretti a convivere con sacchi ammassati, cattivi odori e rischio igienico-sanitario.
I cittadini chiedono che chi di dovere intervenga con urgenza e in modo definitivo, ripristinando un servizio di raccolta regolare e decoroso.