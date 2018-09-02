In attesa del concerto di Peppe Servillo & Solis String previsto sulla vetta di Monte Cocuzzo domenica 2 settembre alle 15, Radicamenti 2018 ha chiuso gli appuntamenti nel centro storico con il concerto di Enzo Avitabile in piazza Duomo. Come per Roy Paci e gli Aretuska, anche con Enzo Avitabile la piazza era piena di gente che ha cantato e ballato grazie ai ritmi del maestro napoletano che, fra i suoi tanti successi, ha trovato anche lo spazio per un omaggio al compianto amico Pino Daniele intonando “Terra mia” davanti alle luci dei telefonini portate in alto dal pubblico.

Sud e inclusione sono le parole d’ordine dell’Avitabile pensiero.

Ieri sera è arrivato a Mendicino anche Peppe Servillo che si è fermato a mangiare nel centro storico con musicisti e tecnici. Non poteva mancare un saluto all’amico Enzo Avitabile prima del suo concerto dato che i due si sono esibiti insieme all’ultimo Sanremo. Servillo e Avitabile sono rimasti molto tempo a chiacchierare prima dell’inizio del concerto.

Una bellissima serata di musica preceduta dall’esibizione dei corsisti in piazza Municipio guidati dal maestro Piero Gallina. Si sta per concludere alla grande, quindi, il cartellone di Radicamenti 2018 voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Mendicino guidata da Antonio Palermo e da Checco Pallone direttore artistico.