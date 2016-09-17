Su radio 3 quattro puntate dedicate alla Calabria greca
Il libro di racconti fotografici sull'accoglienza tra i Greci di Calabria diventa un programma radiofonico in quattro puntate
17 Settembre 2016 - 13:23 | di Redazione
“FILOXENIA – Volti e voci della Calabria Greca” diventa un programma radiofonico. Il 17 e il 18, il 24 e il 25 settembre alle 14 e 30 su RADIO 3 Passioni, quattro puntate sulla Calabria Greca.
Con le voci dei personaggi protagonisti del libro di racconti fotografici Filoxenìa L’accoglienza tra i Greci di Calabria, prodotto dal Gal area grecanica con l’editore Rubbettino nell’ambito della collana del Parco Culturale della Calabria Greca.
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