Nuovo raduno per i 2003 di Calabria
Domenica 19 marzo al PalaSavutano il raduno in preparazione al Torneo delle Regioni: convocati i ragazzi del 2003 agli ordini del coach Danilo Chiarella
16 Marzo 2017 - 09:09 | di Vincenzo Comi
Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per domenica 19 Marzo 2017.
Al PalSavutano agli ordini del Coach Danilo Chiarella, degli Assistenti Paolo Perziano, Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo, supportati dal Dirigente del Comitato Fip Calabria, Roberto Petronio e con il lavoro fisico della Rtf della Calabria Roberta Vozza supportata da Alessandro Mascaro sono stati convocati i seguenti atleti.
ATLETI CONVOCATI
1 CARDONE DOMENICO GR. 16/03/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC
2 CHINDAMO ANDREA 17/04/03 Gio&Gio Palmi
3 CORAPI MATTIA 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro
4 CORAPI RAFFAELE 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro
5 CURCIARELLO GABRIELE 15/11/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC
6 D’ALESSANDRO DANIEL 12/02/03 New Team Crotone
7 DI CELLO PAOLO 10/05/03 ADF Basketball Lamezia
8 FORTUNATO GIUSEPPE 23/05/03 Basket Rende
9 FRANCO DANIELE 01/07/03 A.S. Dil. Nuova Jolly RC
10 GALIMI GIOVANNI 06/03/03 School Basket Pantera RC
11 GIACOIA VINCENZO 19/04/03 Basket Rende
12 GIAMPA’ GIUSEPPE 23/05/03 V. Basketball Lamezia
13 MASCARO LORENZO 21/07/03 ADF Basketball Lamezia
14 MASTRIA MARCO 09/07/03 Pallacanestro Catanzaro
15 MERANTE GIUSEPPE 25/06/03 A.S.D. Pol. San Michele CZ
16 MOTTA SALVATORE AR. 05/02/03 VIS Reggio Calabria
17 RAPPOCCIO DEMETRIO 02/06/03 VIS Reggio Calabria
18 SPANO’ MATTEO 02/05/03 A.Dil. Pallacanestro Catanzaro
19 TIBERI ALESSANDRO 18/02/03 Basket Rende
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