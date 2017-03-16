Nuovo raduno per i 2003 di Calabria

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per domenica 19 Marzo 2017.

Al PalSavutano agli ordini del Coach Danilo Chiarella, degli Assistenti Paolo Perziano, Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo, supportati dal Dirigente del Comitato Fip Calabria, Roberto Petronio e con il lavoro fisico della Rtf della Calabria Roberta Vozza supportata da Alessandro Mascaro sono stati convocati i seguenti atleti.

ATLETI CONVOCATI

1 CARDONE DOMENICO GR. 16/03/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC

2 CHINDAMO ANDREA 17/04/03 Gio&Gio Palmi

3 CORAPI MATTIA 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro

4 CORAPI RAFFAELE 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro

5 CURCIARELLO GABRIELE 15/11/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC

6 D’ALESSANDRO DANIEL 12/02/03 New Team Crotone

7 DI CELLO PAOLO 10/05/03 ADF Basketball Lamezia

8 FORTUNATO GIUSEPPE 23/05/03 Basket Rende

9 FRANCO DANIELE 01/07/03 A.S. Dil. Nuova Jolly RC

10 GALIMI GIOVANNI 06/03/03 School Basket Pantera RC

11 GIACOIA VINCENZO 19/04/03 Basket Rende

12 GIAMPA’ GIUSEPPE 23/05/03 V. Basketball Lamezia

13 MASCARO LORENZO 21/07/03 ADF Basketball Lamezia

14 MASTRIA MARCO 09/07/03 Pallacanestro Catanzaro

15 MERANTE GIUSEPPE 25/06/03 A.S.D. Pol. San Michele CZ

16 MOTTA SALVATORE AR. 05/02/03 VIS Reggio Calabria

17 RAPPOCCIO DEMETRIO 02/06/03 VIS Reggio Calabria

18 SPANO’ MATTEO 02/05/03 A.Dil. Pallacanestro Catanzaro

19 TIBERI ALESSANDRO 18/02/03 Basket Rende