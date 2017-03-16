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Nuovo raduno per i 2003 di Calabria

Domenica 19 marzo al PalaSavutano il raduno in preparazione al Torneo delle Regioni: convocati i ragazzi del 2003 agli ordini del coach Danilo Chiarella

16 Marzo 2017 - 09:09 | di Vincenzo Comi

Raduno regionale della Fip Calabria dei giocatori della classe 2003

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per domenica 19 Marzo 2017.

Al PalSavutano agli ordini del Coach Danilo Chiarella, degli Assistenti Paolo Perziano, Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo, supportati dal Dirigente del Comitato Fip Calabria, Roberto Petronio e con il lavoro fisico della Rtf della Calabria Roberta Vozza supportata da Alessandro Mascaro sono stati convocati i seguenti atleti.

ATLETI CONVOCATI

1       CARDONE DOMENICO GR. 16/03/03    Lu.Ma.Ka. Basket RC

2       CHINDAMO        ANDREA    17/04/03    Gio&Gio Palmi

3       CORAPI     MATTIA      15/05/03    Pallacanestro Catanzaro

4       CORAPI     RAFFAELE 15/05/03    Pallacanestro Catanzaro

5       CURCIARELLO  GABRIELE 15/11/03    Lu.Ma.Ka. Basket RC

6       D’ALESSANDRO         DANIEL      12/02/03    New Team Crotone

7       DI CELLO  PAOLO      10/05/03    ADF Basketball Lamezia

8       FORTUNATO      GIUSEPPE 23/05/03    Basket Rende

9       FRANCO    DANIELE   01/07/03    A.S. Dil. Nuova Jolly RC

10     GALIMI      GIOVANNI 06/03/03    School Basket Pantera RC

11     GIACOIA    VINCENZO         19/04/03    Basket Rende

12     GIAMPA’    GIUSEPPE 23/05/03    V. Basketball Lamezia

13     MASCARO LORENZO 21/07/03    ADF Basketball Lamezia

14     MASTRIA   MARCO     09/07/03    Pallacanestro Catanzaro

15     MERANTE GIUSEPPE 25/06/03    A.S.D. Pol. San Michele CZ

16     MOTTA      SALVATORE AR.         05/02/03    VIS Reggio Calabria

17     RAPPOCCIO      DEMETRIO         02/06/03    VIS Reggio Calabria

18     SPANO’     MATTEO    02/05/03    A.Dil. Pallacanestro Catanzaro

19     TIBERI       ALESSANDRO    18/02/03    Basket Rende

2003 calabria

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