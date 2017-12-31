I ragazzi del Liceo Vinci si preparano per il concerto multisensoriale ‘D-Light Epiphania’
Luci, colori, melodie e canti tradizionali di tutto il mondo: il Liceo da Vinci prepara al Teatro Cilea il concerto benefico 'D-Light Epiphania', quasi sold out
31 Dicembre 2017 - 09:32 | di Vincenzo Comi
Mancano ormai pochi giorni ed è già quasi sold out al Teatro “F. Cilea” per il concerto multisensoriale “D-LIGHT EPIPHANIA” organizzato a scopo benefico dal Liceo “L. da Vinci” e dell’Associazione FreeTogether onlus per giorno 3 Gennaio 2018 alle ore 20:30.
Uno spettacolo frizzante, un saluto al nuovo anno con rutilanti colori, luci sfavillanti, spazio in movimento, melodie eteree o ritmi trascinanti di brani moderni e di canti tradizionali inglesi, statunitensi, persino “villancicos” peruviani.
Sei pronto a partire? Buon viaggio, spettatore.
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