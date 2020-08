Riace, in onda su Rai 1 la fiction su Mimmo Lucano

"Tutto il mondo è paese" è un film diretto da Giulio Manfredonia e prodotto da Rai Fiction incentrato sulla figura di Mimmo Lucano, sindaco reggino classificato al 40esimo posto tra i leader più influenti al mondo secondo la rivista americana Fortune.

Dopo 3 anni d'attesa, la fiction Rai sarà trasmessa nel mese di novembre.

"L'indiscrezione secondo cui la Rai metterà in onda la fiction su Riace e Lucano a novembre girata tempo fa e bloccata per via dei problemi giudiziari dell'ex sindaco della cittadina della Locride, se dovesse essere confermata, è una buona notizia.

Si può non essere d'accordo con Mimmo Lucano e con il suo stile amministrativo, ma la censura non fa parte della mia cultura politica. Oltretutto se lo sceneggiato dovesse proiettare una immagine accogliente della Calabria perche no?" "Detto questo rimangono tutte le mie perplessità sulla pericolante gestione da parte del ministero degli interni della vicenda migranti.

Dire che è improvvisata e poco professionale è un eufemismo. La Calabria viene discriminata in tutti i modi dal governo centrale, che poi pretende che i calabresi gestiscano la questione immigrati praticamente da soli e impone loro tramite le prefetture che li ospitino in località con appeal turistico, una delle pochissime risorse economiche di queste zone!

Un capolavoro gestionale e politico davvero mirabile probabilmente finalizzato a incrementare i consensi di

Salvini!"