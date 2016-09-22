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Raphael Gualazzi: in anteprima alcuni brani del nuovo album

Raphael Gualazzi presenta a Milano, al Blue Note, il nuovo album Love Life Peace: due serate sold out e la data zero prima dell'uscita del 23 settembre

22 Settembre 2016 - 12:16 | di Vincenzo Comi

Raphael Gualazzi al Blue Note di Milano per la data zero di Love Life Peace

di M. Carmela Di Marte – “Love Life Peace“, sono queste le tre parole che compongono il titolo del nuovo album di inediti di Raphael Gualazzi –  in uscita domani  23 settembre –  e che ieri sera al Blue Note di Milano  ha incantato gli spettatori con la sua voce, il suo sound e la sua performance.

Sold out per entrambi gli spettacoli – quello delle 21:00 e quelle delle 23:00 – per uno degli artisti eclettici più giovani del momento: primo fra i giovani di Sanremo nel 2011 e nello stesso anno secondo all’Eurofestival, con una scalata di successi internazionali.

Dal jazz al soul: la performance di Gualazzi

L’estate di John Wayne – ad oggi uno dei brani più trasmessi dalle radio-  e’ stata già una piccola anticipazione  di ciò che il nuovo album riserverà; mentre ieri sera la sua performance lo ha visto spaziare dal jazz al soul, al pop, accompagnato da una band di sei musicisti tutti polistrumentisti, e passando da momenti pensosi a momenti movimentati, dando prova del suo talento.

Una novità apprezzata dal pubblico in sala è stato il brano siculo americano, oltre che la sua rivisitazione di brani jazz molto famosi, e i successi contenuti negli album “Reality and Fantasy” e “Happy Mistake”.

La data zero e la presentazione del cd a Milano

Quella del Blue Note e’ stata la data zero, e per coloro che hanno assistito alla performance dell’artista, un momento indimenticabile di vera musica, e di talento.

Gualazzi  presenterà il suo cd “Love Life Peace” che uscirà  in una confezione in 3D che riproduce un pianoforte componibile che, come un puzzle tridimensionale, si unisce e si incastra in tutte le sue parti, il 23 Settembre alle 18:00 alla Feltrinelli di Milano e tornerà in concerto, sempre a Milano, il 12 Dicembre. 

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