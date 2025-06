La Rappresentativa Reggio Calabria-Vibo Valentia è Campione d’Italia

La squadra di calcio, composta in consorzio, dagli architetti di Reggio Calabria e di Vibo Valentia e patrocinata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria, presidente arch. Santina Dattola, e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vibo Valentia, presidente arch. Fabio Foti, nei giorni scorsi ha ottenuto un eccezionale risultato al XIV Torneo Nazionale di calcio degli ordini degli Architetti, vincendo il titolo nazionale.

La manifestazione nazionale organizzata dall’Associazione Sportiva Architetti Roma con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma e supportata nell’organizzazione dalla S.S. Sport in Tour si è svolta dal 28 maggio al primo giugno 2025 a Grottammare ed ha visto scendere in campo molte squadre rappresentanti diversi Ordini provinciali.

Il consorzio “RC-VV” nel girone di qualificazione si è classificata al terzo posto vincendo tre partite contro Avellino/Brescia per 2 a 0, Foggia per 1 a 0 e Salerno per 1 a 0, pareggiandone due a reti bianche con Catanzaro e Messina e perdendone sola una contro il Catania per 0 a 2, qualificandosi così per le semifinali (composte da due gironi a tre squadre).

Nella propria semifinale ha incontrato in un triangolare Catanzaro vincendo per 2 a 1 e Catania vincendo a rigori in una partita molto tirata e sofferta qualificandosi così per la finale scudetto che si è disputata nella splendida cornice del campo sportivo di Cupra Marittima.

La finale, giocata contro Napoli, è stata una partita a senso unico dominata dall’inizio alla fine chiudendo le ostilità per 3 a 0 con una doppietta di Vizzari ed una rete di Giuseppe Tripodi. Il miglior giocatore del TNAC è stato attribuito al reggino Vizzari nonché capocannoniere del torneo con cinque reti.

Grande la soddisfazione per tutti i componenti il consorzio “RC-VV”, nato del 2021 ed oggi una splendida realtà dei due ordini professionali, dall’allenatore Francesco Cosentino, dai due dirigenti accompagnati Fabio Foti ed Ilario Tassone e da tutti i calciatori: Aneri Gianni, Bevilacqua Biagio, Caserta Santo, Cilea Giuseppe, Crucitti Giuseppe, Iamonte Francesco, Leone Antonio Maria, Licastro Giuseppe, Praticò Vincenzo, Principato Antonio, Sanci Giovanni, Tornatora Marco, Tripodi Annunziato, Tripodi Filippo, Tripodi Giuseppe e Vizzari Annunziato (Reggio Calabria), Cosentino Francesco, Dileo Francesco, Dileo Giuseppe, Di Vito Filippo, Fiamingo Vittorio, Maluccio Salvatore, Pontoriero Girolamo e Tripodi Pasquale (Vibo Valentia).

La vittoria del TNAC ha dato il diritto alla squadra calabrese di partecipare alla “Champions League delle Professioni” che quest’anno si svolgerà nell’ultima settimana di novembre a Pescara dove prenderanno parte le squadre rappresentative di altri ordini professionali (avvocati, commercialisti, farmacisti, ingegneri, ecc.) laureate campioni d’Italia nel rispettivo campionato