Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 16:45, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri sulla musica, promuove “Voices: con le grandi voci della storia del Rock”.

Il dott. Francesco Villari, critico musicale, attraverso materiale audiovisivo, illustrerà aspetti, tecniche e storie biografiche delle più grandi voci del Rock. Un viaggio nella storia per capire come la musica si sviluppa e riesce a creare nuovi mutamenti nella società. Francesco Villari, reggino, è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e giornalista.

Ha pubblicato L’Ottavina di Dio (Città del Sole Edizioni, 2009), scritto con Marco Di Grazia, e Cartoline Rock – Guida imperfetta all’ascolto di centouno canzoni definitive della storia del rock (Edizioni Conoscenza, 2015).