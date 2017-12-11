A Rc l’evento ‘Le grandi voci della storia del Rock’
Il critico musicale Francesco Villari guida un viaggio audiovisivo tra le più grandi voci della storia del Rock, mercoledì 13 dicembre alla Biblioteca De Nava
11 Dicembre 2017 - 18:13 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 16:45, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri sulla musica, promuove “Voices: con le grandi voci della storia del Rock”.
Il dott. Francesco Villari, critico musicale, attraverso materiale audiovisivo, illustrerà aspetti, tecniche e storie biografiche delle più grandi voci del Rock. Un viaggio nella storia per capire come la musica si sviluppa e riesce a creare nuovi mutamenti nella società. Francesco Villari, reggino, è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e giornalista.
Ha pubblicato L’Ottavina di Dio (Città del Sole Edizioni, 2009), scritto con Marco Di Grazia, e Cartoline Rock – Guida imperfetta all’ascolto di centouno canzoni definitive della storia del rock (Edizioni Conoscenza, 2015).
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