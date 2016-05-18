Nell’ambito delle manifestazioni promosse dagli Stati Generali della Cultura 2016, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, giovedì 19 Maggio, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, Sala Biblioteca, promuove il reading di Nicola Petrolino, autore del romanzo “Rosso plastica”- Città del Sole Edizioni. Intervento musicale del cantastorie Fulvio Cama.

Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Un detenuto si uccide pochi giorni prima di lasciare il carcere.

La sua ex compagna scopre, attraverso un computer che lui le ha lasciato, dei labili indizi che la spingono ad iniziare una ricerca per capire i motivi di un gesto che all’apparenza sembra assurdo.

Si troverà così a perdersi in un labirinto oscuro fatto di sogni e ricordi, realtà e fantasia, passioni politiche e disillusioni, utopia e disincanti che non le consentirà di trovare la via d’uscita.

Il filo di Arianna che lei seguirà per orientarsi in un mondo in cui nulla è come appare è il colore “rosso plastica”, quello usato come dominante cromatica, per i suoi quadri, da un pittore misteriosamente scomparso e che è stato molto vicino al suo compagno. Nicola Petrolino, laureato in lettere, ha insegnato presso le scuole medie superiori.

Ha pubblicato numerosi saggi in riviste specializzate su cinema e teatro. Oggi, oltre a far parte del Comitato Scientifico del Centro Internazionale Scrittori della Calabria e a collaborare con varie Università come esperto e critico di cinema, è direttore artistico del Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud” che si svolge ogni estate a Catona Teatro (RC).