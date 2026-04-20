Redel, coach Rugolo: “Pensiamo a noi. A Catanzaro servirà una vera Viola”
Il tecnico analizza la vittoria e guarda al derby di domenica prossima: concentrazione massima e nessun calcolo in vista dei play-off
20 Aprile 2026 - 09:34 | Redazione
Una vittoria importante, ma senza esaltazioni. Coach Rugolo analizza con lucidità il successo e tiene alta la concentrazione in vista del finale.
“Era una partita fondamentale, soprattutto in casa. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto”.
Dopo un avvio soft, la squadra ha alzato il livello eseguendo con efficacia: un segnale di maturità.
Il tecnico sottolinea anche il valore del lavoro sui giovani, sempre più coinvolti:
“È importante per l’ambiente e per il futuro. La società sta seminando tanto”.
Ora però arriva il momento decisivo. Il derby con Catanzaro rappresenta uno snodo cruciale, anche in chiave classifica:
“Sarà una partita difficile sotto tanti aspetti. Ma dobbiamo concentrarci su di noi, siamo artefici del nostro destino”.
Sui play-off, Rugolo non si perde in calcoli:
“Alla fine bisogna vincere. Che si arrivi primi o secondi cambia poco: serve continuità e mentalità”.
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