Redel, coach Rugolo: “Pensiamo a noi. A Catanzaro servirà una vera Viola”

Il tecnico analizza la vittoria e guarda al derby di domenica prossima: concentrazione massima e nessun calcolo in vista dei play-off

Una vittoria importante, ma senza esaltazioni. Coach Rugolo analizza con lucidità il successo e tiene alta la concentrazione in vista del finale.

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“Era una partita fondamentale, soprattutto in casa. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto”.

Dopo un avvio soft, la squadra ha alzato il livello eseguendo con efficacia: un segnale di maturità.

Il tecnico sottolinea anche il valore del lavoro sui giovani, sempre più coinvolti:

“È importante per l’ambiente e per il futuro. La società sta seminando tanto”.

Ora però arriva il momento decisivo. Il derby con Catanzaro rappresenta uno snodo cruciale, anche in chiave classifica:

“Sarà una partita difficile sotto tanti aspetti. Ma dobbiamo concentrarci su di noi, siamo artefici del nostro destino”.

Sui play-off, Rugolo non si perde in calcoli:

“Alla fine bisogna vincere. Che si arrivi primi o secondi cambia poco: serve continuità e mentalità”.