Redel, Fernandez: ‘Squadra unita e pubblico nostro sesto uomo’

Una vittoria di carattere, per cancellare il sapore amaro della sconfitta precedente a Matera. La Redel Reggio Calabria si aggiudica il derby dello Stretto contro la Basket School Messina. A fine gara il commento di capitan Manu Fernandez, autore di 10 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

“È stata una partita tosta, come ci aspettavamo. Sappiamo che Messina è una grande squadra che sta giocando una bella pallacanestro, i risultati lo dimostrano. Per noi era importante vincere per togliere il sapore amaro della partita scorsa e perché sapevamo che un derby è sempre difficile. È una vittoria molto importante”.

Nel finale, quando Messina è tornata sotto di soli 3 punti, avete reagito con grande lucidità e gioco di squadra.

“Più che un calo nostro, ovviamente abbiamo avuto qualche difficoltà, sapevamo che Messina avesse le qualità per rientrare. Poteva succedere. L’importante era reagire in quel momento e lo abbiamo fatto nel modo migliore possibile: giocando di squadra. Quando esprimiamo la nostra migliore pallacanestro, abbiamo tante caratteristiche individuali e tutti possono segnare; è importante trovare i compagni nei momenti giusti, e oggi penso che lo abbiamo fatto”.

Guardando la classifica: risultati incredibili in tutta la Serie B.

“Sì, è tutto molto livellato. Noi in questo momento dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul nostro gioco, e provare a guadagnare più punti possibili. La regolarità all’inizio ci è mancata, ma in queste ultime partite abbiamo trovato tre o quattro cose che stiamo facendo molto bene e che dobbiamo continuare a sfruttare. Serve per avere più fiducia e per essere più sicuri in partita“.

Infine, il pubblico. Il PalaCalafiore sta tornando ad essere un fortino.

“Ne stiamo parlando anche con i ragazzi: siamo molto felici di tutta la gente che è venuta. A noi serve tantissimo il loro supporto, è davvero il nostro sesto uomo. È una felicità giocare in questo palazzetto con tanta gente. Avere vinto questa partita rende felici tutti e ci dà più carica per quello che verrà”.