Redel, Fiusco: ‘Pronti per la sfida al Monopoli. Reggio sarà con noi’

La Redel Reggio Calabria si prepara alla sfida di domani (ore 18, PalaCalafiore) contro Monopoli. Simone Fiusco, esterno della squadra, ha commentato la partita appena disputata e vinta a Rende e l’atteso impegno contro i pugliesi.

Sulla vittoria a Rende, campo a lui familiare, Fiusco, nella sua personale gara da ex è stato chiaro.

“L’abbiamo affrontata con la volontà di vincere. Rende in casa è rognoso, ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ci siamo portati a casa la vittoria. È stato bello rivedere delle facce conosciute, porto con me bei ricordi”.

Lo sguardo è ora rivolto alla prossima, impegnativa, partita.

“Vogliamo proseguire. Monopoli è una squadra ben attrezzata, che vuole salire. Per me è una delle più attrezzate, se non la più attrezzata. Andiamo in campo concentrati e pronti a fare bene”.

Un fattore chiave sarà il supporto del pubblico di casa.

“Dopo il derby contro Messina, mi aspetto veramente tanta gente. Spero che il PalaCalafiore si riempia il più possibile, sarebbe importante per noi, sentiamo il loro calore e ne riusciamo a trarre la giusta forza”.

Fiusco ha chiuso con un auspicio sul recupero di un compagno di squadra Vanni Laquintana.

“Speriamo di poter avere anche Vanni. Sta svolgendo lavoro di recupero e penso proprio che possa essere dei nostri domenica. Ce lo auguriamo tutti, è molto importante per la nostra squadra”.

Appuntamento quindi per domenica alle 18 al PalaCalafiore, dove la Redel proverà a continuare la sua striscia positiva contro una delle squadre più accreditate del campionato.