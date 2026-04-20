Redel, Vita: “La Viola cresce: progetto, giovani e identità”

Il GM tra presente e futuro: settore giovanile, crescita del pubblico e un progetto solido per riportare in alto Reggio Calabria

Oltre il campo, c’è una società che costruisce. Il GM Giovanni Vita fotografa un momento positivo, fatto non solo di risultati ma di crescita strutturale.

“Vedere quattro ragazzi reggini in campo è una proiezione del futuro”, spiega.

Il lavoro sul settore giovanile e sulle collaborazioni territoriali è uno dei pilastri del progetto neroarancio.

La prima squadra è il volto visibile, ma dietro c’è un impegno costante:

“La partita è l’evento finale, ma dietro c’è una mole di lavoro impressionante”.

Anche il rapporto con il pubblico è parte della crescita:

“Preferisco una crescita costante, piuttosto che alti e bassi. Serve creare una base solida”.

Sul campo, la squadra ha dato segnali importanti dopo le difficoltà:

“Dopo Pasqua c’è stata una reazione forte. Ora la squadra riesce a mantenere il proprio livello per 40 minuti”.

In vista del finale, tra derby e incroci decisivi, Vita non si sbilancia ma lancia un messaggio chiaro:

“Non lasceremo nulla al caso. Vogliamo regalare una soddisfazione alla città”.