Basket, la Redel Viola Under 17 partecipa al prestigioso torneo internazionale EYBL

La Redel Reggio Calabria Under 17 partecipa al prestigioso torneo internazionale EYBL. I neroarancio si presentano nel circuito europeo EYBL, con i gradi di massima espressione del basket reggino e con i cestisti dell’Under 17 a sognare un futuro da protagonisti nelle formazioni maggiori. Esordio l’otto gennaio al Palamilone di Milazzo, casa degli Svincolati che ospita la tappa.

La Redel Under 17 sfiderà realtà europee come Bk Vividbooks Pardubice, società della Repubblica Ceca, BWC Academy e Astars Oasis Basketball Academy entrambe dall’Inghilterra.

I giovani cestisti allenati da Vincenzo Lovino e Peppe Calabrese, saranno accompagnati dal Responsabile Paolo Ginestra e dal sostegno di tutto l’ambiente neroaramcio.

Nel roster: Amendolia Gabriele 2011, Albanese Francesco 2011, Paino Giuseppe 2009, Viola Mattia 2010, Ripepi Lorenzo 2010, Squillace Rocco 2010, Damato Alessandro 2010, Marinelli Flavio 2010, Zumbo Daniele 2010, Del Giglio Luca 2009, Marletta Cristiano 2010 in prestito da Sport Club Gravina e De Santis Matteo 2009 in prestito da Pallacanestro Palmi.

Il calendario del torneo per la Redel da giovedì 8 a domenica 11 gennaio prevede il via giovedì 8 alle 18,30 l’esordio nel torneo contro BWC Academy.

Sul sito EYBL i risultati in tempo reale. Forza ragazzi, Forza Viola.