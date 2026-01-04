Basket Serie B – Redel seconda con Brindisi e Monopoli. Classifica e risultati
Vittoria delle tre squadre inseguitrici della capolista Ragusa pronta per il posticipo del 6 gennaio contro Messina
04 Gennaio 2026 - 20:40 | di Domenico Suraci
Si è conclusa la 14ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
La Redel Viola ha conquistato due punti importanti contro l’Adria Bari che si conferma fanalino di coda. I neroarancio si portano al secondo posto del ranking insieme a Brindisi e Monopoli vincenti rispettivamente con Mola e Milazzo. In attesa del match tra la capolista Ragusa e Messina di martedì 6 gennaio, Corato di un solo punto ha espugnato Rende. Molfetta all’ultimo respiro si è imposta sul Barcellona. Infine Catanzaro prossimo avversario neroarancio ha avuto la meglio in casa contro il Castellaneta.
Dai Optical Virtus Molfetta – Barcellona Basket 76-73
Dinamo Basket Brindisi – Mola New Basket 79-73
Basket Academy Catanzaro – Valentino BK Castellaneta 90-67
Basket Monopoli – Svincolati Milazzo 77-70
Bim Bum Basket Rende – Basket Corato 71-72
Basket School Messina- Virtus Kleb Ragusa 6/1/2026
Adria Bari – Redel Viola Reggio Calabria 83-98
turno di riposo osservato dalla Virtus Matera
Classifica
Virtus Ragusa* 20
Dinamo Basket Brindisi 18
Redel Viola 18
Action Now Monopoli 18
Virtus Matera 16
Virtus Molfetta 16
Basket School Messina* 14
Svincolati Milazzo 14
Basket Academy Catanzaro 14
Valentino Basket Castellaneta 12
Barcellona Basket 12
Basket Corato 10
Bim Bum Rende 4
Adria Bari 4
Mola New Basket 4
*una partita in meno
Prossimo turno
Redel Viola Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro
Virtus Kleb Ragusa – Bim Bum Basket Rende
Valetnino Castellaneta – Dinamo Basket Brindisi
Svincolati Milazzo – Adria Bari
Basket Corato – Basket Monopoli
Mola New Basket – Dai Optical Virtus Molfetta
Virtus Matera – Basket School Messina
osserverà un turno di risposo Molfetta