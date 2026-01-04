Basket Serie B – Redel seconda con Brindisi e Monopoli. Classifica e risultati

Si è conclusa la 14ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

La Redel Viola ha conquistato due punti importanti contro l’Adria Bari che si conferma fanalino di coda. I neroarancio si portano al secondo posto del ranking insieme a Brindisi e Monopoli vincenti rispettivamente con Mola e Milazzo. In attesa del match tra la capolista Ragusa e Messina di martedì 6 gennaio, Corato di un solo punto ha espugnato Rende. Molfetta all’ultimo respiro si è imposta sul Barcellona. Infine Catanzaro prossimo avversario neroarancio ha avuto la meglio in casa contro il Castellaneta.

Dai Optical Virtus Molfetta – Barcellona Basket 76-73

Dinamo Basket Brindisi – Mola New Basket 79-73

Basket Academy Catanzaro – Valentino BK Castellaneta 90-67

Basket Monopoli – Svincolati Milazzo 77-70

Bim Bum Basket Rende – Basket Corato 71-72

Basket School Messina- Virtus Kleb Ragusa 6/1/2026

Adria Bari – Redel Viola Reggio Calabria 83-98



turno di riposo osservato dalla Virtus Matera

Classifica

Virtus Ragusa* 20

Dinamo Basket Brindisi 18

Redel Viola 18

Action Now Monopoli 18

Virtus Matera 16

Virtus Molfetta 16

Basket School Messina* 14

Svincolati Milazzo 14

Basket Academy Catanzaro 14

Valentino Basket Castellaneta 12

Barcellona Basket 12

Basket Corato 10

Bim Bum Rende 4

Adria Bari 4

Mola New Basket 4

*una partita in meno



Prossimo turno

Redel Viola Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro

Virtus Kleb Ragusa – Bim Bum Basket Rende

Valetnino Castellaneta – Dinamo Basket Brindisi

Svincolati Milazzo – Adria Bari

Basket Corato – Basket Monopoli

Mola New Basket – Dai Optical Virtus Molfetta

Virtus Matera – Basket School Messina



osserverà un turno di risposo Molfetta