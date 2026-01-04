La Redel Viola espugna Bari a suon di triple

Partita inizialmente in equilibrio, i pugliesi hanno cercato di rientrare, Reggio Calabria si è fatta trovare pronta per fermarli

La Pallacanestro Viola ha affrontato l’Adria Bari in trasferta al PalaBalestrazzi, per la quattordicesima giornata di Serie B interregionale Girone F. Buona partenza dei neroarancio, anche se i pugliesi hanno dato del filo da torcere agli ospiti portandosi avanti a fine primo quarto. Con diversi cambi in corsa la squadra di coach Cadeo è stata protagonista del sorpasso nella seconda frazione ed ha accumulato un buon vantaggio all’uscita dagli spogliatoi. Nell’ultimo quarto Bari ha provato a rientrare in partita, ma le triple messe a segno da Reggio Calabria hanno ostacolato ogni tentativo dei pugliesi. Perfetta ai liberi (12/12) la Redel continua con la quarta vittoria consecutiva la corsa verso la vetta della classifica. Prossima palla a due, domenica 11 gennaio, per il derby contro Catanzaro al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

Starting Five: Laquintana, Maresca, Marini, Zampa, Fernandez. Primo canestro di Grassi, risponde Marini. Laquintana dalla lunga distanza. Musikic canestro usando il tabellone. Maresca per il 4-8. Laquintana per il +6 di Reggio Calabria. Calcagni segna e trasforma il supplementare a sua disposizione. Musikic porta a -1 Bari. Marini per il 9-13. Calcagni trasforma in sottomano. Marini sempre dalla lunga distanza, risponde Grassi. Zampa per il +5 della Viola. Coach Carolillo chiama Time Out. Grassi e poi Talluto firma il pari con canestro e supplementare trasformato. Musikic dalla lunetta, uno su due. Clark guadagna la lunetta, due su due. Dabo per il controsorpasso. Laquintana piazza la tripla del +2. Grassi trasforma due canestri consecutivi, risponde Laganà. Grassi dalla lunga distanza, Laquintana per il 29 pari. Grassi da tre. Si chiude il primo quarto sul 32 a 29.

SECONDO QUARTO

Musikic per i padroni di casa. Laganà dalla lunga distanza. Grassi da tre. Laganà in sospensione per il -3 neroarancio. Musikic segna ma sbaglia il tiro supplementare. Dabo in gancio per il +7 di Bari. Coach Cadeo chiama Time Out. Fiusco guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Laganà per il -3 della Viola. Laganà per il 41 a 41. Musikic dalla lunga distanza. Clark in sospensione. Fiusco in penetrazione per il +1 degli ospiti. Laganà dalla lunetta, due su due. Fiusco da sotto canestro. Coach Carolillo chiama Time Out. Musikic recupera un rimbalzo e segna. Fiusco per il +5 della Viola. Dabo in gancio. Laquintana dalla lunga distanza. Coach Cadeo chiama Time Out. Dabo per il 50 a 54. Fiusco a canestro per il +6. Musikic dalla lunetta, uno su due. Laquintana sul tiro da tre subisce fallo, trasforma tutti i tiri liberi a sua disposizione. Si va all’intervallo lungo sul 51 a 59.

TERZO QUARTO

Musikic a segno per il -6. Laquintana dalla lunetta, due su due. Marini in sospensione. Vujic per Bari. Marini da sotto per il +10 della Viola. Talluto per il 57 a 65. Laquintana dalla lunga distanza. Marini dalla media distanza per il +13 neroarancio. Calcagni segna e guadagna fallo, che trasforma. Grassi per il -8. Coach Cadeo chiama Time Out. Musikic per Bari. Marini per la Viola. Zampa dalla lunga distanza per il 65-75. Laquintana per il +13. Agbortabi in gancio. Musikic per Bari. Si va all’ultimo quarto sul 67 a 80.

ULTIMO QUARTO

Agbortabi per la Viola. Grassi dalla lunga distanza. Tripla di Fernandez. Grassi da tre. Laganà per il 73 a 87. Vujic per i pugliesi. Musikic per il -10 di Bari. Talluto per i padroni di casa. Coach Cadeo chiama Time Out. Clark dalla lunga distanza. Maresca per il +11 dei neroarancio. Dabo dalla lunetta, uno su due. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Fiusco da sotto segna e subisce fallo, trasforma il libero. Grassi dalla lunga distanza. Maresca per il +13 a meno di un minuto dalla fine. Fiusco per l’ultimo canestro del match che si chiudo sull’83 a 98 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Tecnoeleva Adria Bari – Redel Reggio Calabria 83-98 (32-29,19-30,16-21,16-18)

Tecnoeleva Adria Bari: Talluto 7, Muskic 25, Rubino NE, Calcagni 8, Madonna NE, Dabo 10, Vujic 2, Candelora NE, Pamisano NE, Grassi 31. Coach Carolillo

Redel Reggio Calabria: Agbortabi 4, Fiusco 15, Laganà 16, Fernandez 3, Zampa 6, Mazza NE, Marini 16, Maresca 7, Clark 6, Laquintana 25. Coach Cadeo

Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Francesco De Carlo di Lecce.