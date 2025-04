Viola, Bangu: ‘A me non piace stare sotto i riflettori’

La Redel Reggio Calabria è ritornata al lavoro. Domenica alle ore 18 si gioca sul complicato campo dell’Adria Bari. La corsa per il primo posto è apertissima ed i neroarancio vogliono provarci con lavoro intenso, sacrificio e continuità.

Nel frattempo è doppia festa per Josuè Bangu: la vittoria della Viola Reggio Calabria e i “Tanti auguri a te” cantati da mezza platea del PalaCalafiore per il suo compleanno emozionano. Il play guardia neroarancio, sempre più in rampa di lancio, ha parlato della sua crescita, della squadra e non solo.

“Sto bene, perchè abbiamo vinto. – afferma Bangu in merito all’infortunio – qualche problema alla caviglia ma tornerò presto, ho sempre fame di allenarmi, vincere e giocare con i compagni di squadra. Quando il pubblico mi ha fatto gli auguri? Sono stato molto contento, non me lo aspettavo, grazie mille a tutti quanti“.

E sul suo percorso: “Innanzitutto sono venuto in una squadra in cui c’è tanta competizione e tanti bravi giocatori. La prima cosa per me è imparare: dal capitano Manu Fernandez, dai compagni e dai coach. A me non piace stare sotto i riflettori ma lavorare in silenzio e farmi piccolo. Gli altri mi danno fiducia e sono contento. Dopo l’infortunio di Manu ho dovuto assumermi più responsabilità e lí non c’è stato proprio tempo, in queste situazioni devi farti trovare pronto subito“.