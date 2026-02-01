Al Palacalafiore arriva il Barcellona Basket: la Viola cerca l’ottava vittoria consecutiva

Tra poche ore la palla a due della 18ª giornata di Serie B Interregionale, girone F.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria il match tra due squadre nobili del campionato di B, i padroni di casa della Redel Viola contro i siciliani del Barcellona Basket.

I neroarancio arrivano all’appuntamento forti di sette vittorie consecutive, l’ultima conquistata all’overtime contro Molfetta. Un filotto che certifica il buon momento della squadra, pur con la consapevolezza che il margine di crescita resta ampio. La Redel Viola continua a lavorare su difesa, approccio alle gare e scelte offensive, aspetti decisivi in vista delle fasi più intense della stagione.

Leggi anche

Il gruppo guidato da coach Cadeo guarda con ambizione al proprio percorso e all’obiettivo promozione, ma è consapevole che servirà una prova di sostanza contro una squadra, quella siciliana, affamata di riscatto in un momento positivo dopo un avvio di campionato incerto e discontinuo.

L’avversario

Il Barcellona Basket ha avuto un inizio di stagione altalenante dopo la retrocessione dello scorso anno, il ripescaggio e la successiva ricostruzione del roster, occupando attualmente la decima posizione in classifica con un record di 8 vittorie e 8 sconfitte.

Nel mese di dicembre è arrivata la svolta sul piano tecnico: chiusa l’esperienza con l’ex neroarancio Cigarini, la guida della squadra è stata affidata a Maurizio Bartocci, allenatore di comprovata esperienza, già vice di Marcelletti nella Juvecaserta campione d’Italia.

Nell’organico giallorosso spicca il profilo di Lautaro Fraga, elemento fuori categoria chiamato a garantire punti, leadership ed affidabilità, insieme all’ala-pivot Malkić e alla guardia Dancetović. Ampio spazio anche ai prospetti più giovani, tra cui gli ex neroarancio Cessel e Aguzzoli, quest’ultimo miglior realizzatore della formazione siciliana con una media di 16,1 punti a gara.

Concretezza e qualità arrivano dalle mani di Fabio Sebastianelli, guardia-ala classe 2001 proveniente da Mestre, mentre nel pitturato il centro classe 2002 Daniele Okereke assicura presenza fisica e rotazioni efficaci per lo staff tecnico.

Leggi anche

A metà gennaio, complici i problemi fisici che hanno fermato il playmaker Ebeling, la dirigenza è tornata sul mercato intervenendo per rinforzare la regia con l’ingaggio di Giorgio Galipò, classe 1999, giocatore con trascorsi anche in Serie A e subito incisivo nell’economia del gioco della squadra di Barcellona.

Arbitri della serata i signori Arturo Tartamella di Erice (TP) e Carmelo Fiannaca di Siracusa. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.