La Redel Viola si aggiudica il derby dello Stretto contro Messina

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Basket School Messina per l’undicesima giornata di Serie B interregionale (girone F). La squadra di Coach Cadeo ha iniziato molto bene il match ed ha continuato a macinare gioco nel secondo quarto. Meglio la squadra di Coach Sidoti dopo l’intervallo lungo è riuscita ad avvicinarsi portandosi sul -11. Nell’ultima frazione gli ospiti si sono riportati sotto di solo tre punti. La reazione della Redel è stata importante e decisiva per conquistare il derby dello Stretto.

PRIMO QUARTO

Lo starting five della Pallacanestro Viola: Marini, Laganà, Zampa, Fernandez, Maresca. I primi due punti sono di Laganà. Maresca firma il 5 a 0. Busco a segno per gli ospiti. Zampa per il 7 a 2. Laganà guadagna la lunetta, due su due. Fernandez per il +9. Iannicelli da sotto. Laganà guadagna la lunetta. Coach Sidoti chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, due su due. Chakir in gancio per il -7 di Messina. La tripla di Chakir per il 13 a 9. Clark in tap in per il +6 neroarancio. Maresca dalla lunga distanza. Clark guadagna la lunetta, due su due. Marinelli dalla lunetta, uno su due. Laquintana sul tiro da tre subisce fallo, due su tre dalla lunetta. Chakir segna e guadagna un libero, che trasforma. Si chiude il primo quarto sul 22 a 12.

SECONDO QUARTO

A Warden risponde Fiusco. Ancora Warden. Laganà per il 26 a 16. La tripla di Fiusco vale il +13. Agborgabi schiaccia. Lo Iacono dalla lunetta, uno su due. Fernandez e poi Laquintana per il 35 a 17. Coach Sidoti chiama Time Out. Laquintana per il +20. Chackir per gli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Lo Iacono in sospensione. Coach Cadeo chiama Time Out. Maresca da tre. Chakir per i giallorossi. Marini in reverse. Lo Iacono dalla lunetta trasforma. Chackir dalla lunetta, realizza due su due. Si va all’intervallo lungo sul 42 a 26 per i padroni di casa.

TERZO QUARTO

Lo Iacono piazza una tripla. Maresca per il 44 a 29. Ancora Lo Iacono per gli ospiti. Maresca da tre, risponde Chackir dalla lunga distanza. Fernandez dalla lunetta, due su due. Lo Iacono per il -13 dei Messina. Vinciguerra in reverse. Tripla di Laganà, risponde Vinciguerra. Fernandez per il 54 a 41. Vinciguerra schiaccia. Tripla di Marini. Diversi errori per compagine. Laganà, zero su due dalla lunetta. Busco a segno, sbagli il tiro supplementare. Marinelli da tre. Laganà da sotto canestro per il +11. Agbortabi dalla lunetta, zero su due. Marinelli in penetrazione. Agbortabi, uno su due ai liberi. Si chiude il terzo quarto sul 61 a 50.

ULTIMO QUARTO

Busco dalla lunetta, uno su due. Laganà dalla lunga distanza, risponde Chakir. Fallo antisportivo a Laganà. Vinciguerra dalla lunetta, due su due. Vinciguerra in sospensione. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini dalla lunetta, uno su due. Vinciguerra per gli ospiti. Marini per il +7. Warden in allontanamento. Marinelli, due su due dalla lunetta. Messina a -3 dalla Viola. Marini dalla lunetta, due su due. Fiusco dalla lunga distanza. Marini dalla lunetta, uno su due. Fernandez, due su due dalla lunetta. Clark, due su due dalla lunetta. Ancora Clark, uno su due ai liberi. Vinciguerra per gli ospiti. Risultato finale 78 a 66 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Basket School Messina 78-66 (22-12, 20-14, 19-24, 17-16)

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 8, Agbortabi 4, Laganà 16, Fernandez 10, Zampa 2, Marini 11, Maresca 14, Clark 7, Calogero NE, Pes NE, Laquintana 6, Macrillante NE. Allenatore Cadeo

Basket School Messina: Lo Iacono 11, Marinelli 8, Vinciguerra 15, Iannicelli 2, Chakir 19, Cangemi NE, Warden 6, Fei NE, Busco 5, Serraino NE, Sakovic NE. Allenatore Sidoti

Arbitri: Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG)