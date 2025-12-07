Basket – Alla Viola il derby. Vince la capolista Ragusa. Mola a sorpresa su Monopoli. Classifica e risultati
I neroarancio hanno guadagnato due punti importanti al Palacalafiore
07 Dicembre 2025 - 21:26 | Redazione
Si è conclusa l’11ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
La Redel Viola davanti al pubblico amico ha risposto al tentativo di rimonta della Basket School Messina. Sorpresa a Mola che si è imposta sul Monopoli. Bene Castellaneta contro il prossimo avversario della Viola, il Bim Bum Basket Rende. Colpaccio esterno di Catanzaro a Molfetta dopo due tempi supplementari. La capolista Ragusa ha avuto la meglio su Corato. Vittoria interna del Barcellona contro Bari. Milazzo si è imposta in casa su Matera.
Mola New Basket – Basket Monopoli 88-69
Valentino BK Castellaneta – Bim Bum Basket Rende 98-68
Virtus Molfetta – Basket Academy Catanzaro 126-128 d2ts
Redel Viola – Basket School Messina 78-66
Basket Corato – Virtus Ragusa 92-99
Barcellona Basket – Tecnoeleva Adria Bari 79-68
Svincolati Milazzo – Virtus Matera 99-93
Turno di riposo per la Dinamo Basket Brindisi
Classifica Serie B interregionale – Girone F
Virtus Ragusa 18
Virtus Molfetta 14
Basket Monopoli 14*
Virtus Matera 14
Redel Viola 12*
Svincolati Milazzo 12*
Dinamo Basket Brindisi 12*
Basket School Messina 12*
Valentino BK Castellaneta 10*
Barcellona Basket 10
Basket Academy Catanzaro 8*
Basket Corato 6*
Bim Bum Basket Rende 4*
Mola New Basket 4*
Tecnoeleva Adria Bari 2*
*Già osservato il turno di riposo
Prossimo turno
Virtus Matera – Basket Corato
Bim Bum Basket Rende – Redel Viola
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Molfetta
Basket School Messina – Svincolati Milazzo
Tecnoeleve Adria Basket – Mola New Basket
Basket Monopoli – Valentino BK Castellaneta
Basket Academy Catanzaro – Barcellona Basket
Turno di riposo per la Virtus Ragusa