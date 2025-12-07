Basket – Alla Viola il derby. Vince la capolista Ragusa. Mola a sorpresa su Monopoli. Classifica e risultati

Si è conclusa l’11ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

La Redel Viola davanti al pubblico amico ha risposto al tentativo di rimonta della Basket School Messina. Sorpresa a Mola che si è imposta sul Monopoli. Bene Castellaneta contro il prossimo avversario della Viola, il Bim Bum Basket Rende. Colpaccio esterno di Catanzaro a Molfetta dopo due tempi supplementari. La capolista Ragusa ha avuto la meglio su Corato. Vittoria interna del Barcellona contro Bari. Milazzo si è imposta in casa su Matera.

Mola New Basket – Basket Monopoli 88-69

Valentino BK Castellaneta – Bim Bum Basket Rende 98-68

Virtus Molfetta – Basket Academy Catanzaro 126-128 d2ts

Redel Viola – Basket School Messina 78-66

Basket Corato – Virtus Ragusa 92-99

Barcellona Basket – Tecnoeleva Adria Bari 79-68

Svincolati Milazzo – Virtus Matera 99-93

Turno di riposo per la Dinamo Basket Brindisi

Classifica Serie B interregionale – Girone F

Virtus Ragusa 18

Virtus Molfetta 14

Basket Monopoli 14*

Virtus Matera 14

Redel Viola 12*

Svincolati Milazzo 12*

Dinamo Basket Brindisi 12*

Basket School Messina 12*

Valentino BK Castellaneta 10*

Barcellona Basket 10

Basket Academy Catanzaro 8*

Basket Corato 6*

Bim Bum Basket Rende 4*

Mola New Basket 4*

Tecnoeleva Adria Bari 2*

*Già osservato il turno di riposo

Prossimo turno

Virtus Matera – Basket Corato

Bim Bum Basket Rende – Redel Viola

Dinamo Basket Brindisi – Virtus Molfetta

Basket School Messina – Svincolati Milazzo

Tecnoeleve Adria Basket – Mola New Basket

Basket Monopoli – Valentino BK Castellaneta

Basket Academy Catanzaro – Barcellona Basket



Turno di riposo per la Virtus Ragusa