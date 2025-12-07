Redel Viola, Cadeo: ‘Contro Messina, vittoria di squadra’

L’allenatore della Pallacanestro Viola si è presentato abbastanza soddisfatto in conferenza stampa, Giulio Cadeo. Nonostante la Basket School Messina si sia avvicinata col punteggio, i neroarancio hanno ripreso le redini del gioco.

“Sapevamo che al di là dell’inizio, che sembrava tutto facile, la squadra che affrontavamo stasera non poteva finire in quella maniera. Perché l’ha dimostrato fino adesso in campionato. Però devo dire che la nostra vittoria oggi è una vittoria di squadra. In particolare perché sono stati protagonisti in fasi diverse tutti i nostri ragazzi, non solo a livello offensivo, ma specialmente a livello difensivo. Specialmente nei primi due quarti dove siamo riusciti tatticamente a fare quello che volevamo e la condizione fisica ce l’ha anche permesso. Poi con la settimana che abbiamo fatto, non abbiamo fatto una bellissima settimana, tutt’altro. Ci sono stati ragazzi che non si sono mai allenati praticamente e quindi la cosa si è sentita a lungo andare”.

La Basket School Messina è arrivata sul -3

“L’altro aspetto che ritengo da sottolineare è che è difficile reagire come abbiamo reagito noi dopo una partita. Non dico che abbiamo dominato, però controllato sì. Con l’altra squadra che arriva a tre punti, palla in mano e poi riusciamo a fare un finale così, direi che è una nota di merito ai ragazzi”.

L’andamento del campionato

“No, non ho ancora guardato i risultati di oggi, però anche le settimane precedenti di sorprese ce ne sono state. Però non sono più sorprese a questo punto perché quando si ripetono non sono più sorprese perché questo è il campionato. Anche certe squadre che magari avevano le famose uno o due stelle all’inizio di questo girone… tutte sbagliate”.