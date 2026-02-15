Redel, Cadeo: ‘Partenza soft con Castellaneta poi l’intero roster è stato efficace’

Il coach neroarancio si è presentato in conferenza stampa soddisfatto per la prova dei suoi giocatori. In riferimento al rendimento della sua squadra durante gli allenamenti settimanali ha dichiarato di essere contento anche in prospettiva del prosieguo del campionato. Bisognerà ulteriormente lavorare, ma dieci vittorie consecutive dimostrano che tutti gli elementi del roster risultano competitivi.

“Bello, bello tutto, questa sera a parte i primi minuti durante i quali siamo partiti un po’ soft eravamo troppo lontani da loro fisicamente eravamo abbastanza morbidi ma nel momento in cui i ragazzi hanno cambiato l’atteggiamento abbiamo avuto un atteggiamento giusto e questo l’avevamo già visto in settimana infatti vi devo dire che i ragazzi non abbiamo detto molto se non giochiamo come ci siamo allenati tra di noi venerdì abbiamo fatto un bellissimo allenamento ci abbiamo messo qualche minuto ma poi effettivamente l’abbiamo fatto quindi l’ analisi della partita credo che quando noi riusciamo a giocare la nostra pallacanestro in difesa per poi dopo svilupparla in attacco il risultato è quello di questa sera quindi sono molto soddisfatto per i miei ragazzi”

“Questa sera è stato proprio l’esempio perché c’era un quintetto a un certo punto che erano quelli che erano in panchina all’inizio della partita ma durante tutta la partita è quello che ci diciamo è quello che i ragazzi hanno compreso e quindi a secondo della loro condizione ma a secondo della partita che c’è possono essere tutti i protagonisti e lo siamo già durante la settimana io credo con un roster così chi pensava che aggiungendo un giocatore invece ci potevano essere dei pensieri un po’ strani per i giocatori Agbordabi stasera è stato l’esempio perché meno male è un interno abbiamo preso un interno e Agbordabi stasera ha fatto forse la migliore partita da quando è con noi a Reggio”.