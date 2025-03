Redel Viola, Cadeo: ‘Bene noi rinnovati, contro una squadra atipica’

L’allenatore della Pallacanestro Viola in conferenza stampa dopo la vittoria contro Bari si è dimostrato come sempre consapevole della forza di una squadra in evoluzione tra innesti e cambiamenti. Una seconda fase impegnativa e lunga già a partire dalle due trasferte del 9 e del 12 marzo contro Bisceglie e Monopoli.

L’atmosfera del Palazzetto

“Viviamo dall’inizio la bellezza del PalaCalafiore. Ribadisco per i nostri ragazzi, vedere il palazzetto con questa nuove veste li esalta ulteriormente”.

L’analisi del match

“Si sono evidenziati durante la partita gli aspetti psicologici per quello che abbiamo vissuto durante la settimana. Bari è una squadra che da tanti anni gioca insieme, che ha molta solidità. Una squadra atipica con un solo cinque vero e molti esterni pericolosi dal perimetro. I miei ragazzi hanno risposto bene, quando dobbiamo ammazzare il match commettiamo qualche ingenuità che dobbiamo limare”.

“Viola 2.0”

“Il 28 febbraio si è chiuso il mercato, ma noi facciamo sport per qualcuno che investe nella società. La Viola ha fatto un ulteriore sforzo. Bisogna lasciare da parte individualità fine a se stesse, dobbiamo sfruttare questa intensità fino alla fine. Siamo qui per lottare fino in fondo per l’obiettivo della Redel”.

Divertimento e concretezza

“Tutti sono partecipi al lavoro di squadra, abbiamo realizzato molti canestri di insieme”.

La difesa in questa nuova versione

“Abbiamo giocato ad uomo in difesa, aumenteremo quest’aspetto”.

Le prossime partite

“Giocheremo con Bisceglie e Monopoli nel giro di tre giorni. Sono delle squadre quadrate che si muovono di squadra, partite molto importanti e non facili”.