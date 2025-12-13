Redel Viola: nuovo derby, questa volta di Calabria. Lo presenta Agbortabi

Un’importante vittoria di squadra, la gioia di ritrovare il tifo di casa e subito dopo gli occhi puntati sul prossimo, delicatissimo, appuntamento. Il ritmo della Serie B è serrato e la Redel Reggio Calabria, dopo il successo contro la Basket School Messina, non ha tempo di soffermarsi troppo.

Domenica, alle ore 18, sul campo della Bim Bum Basket Rende, è derby di Calabria. Ne è consapevole Riccardo Agbortabi, atleta di spicco del roster reggino, che analizza il momento della squadra.

La vittoria contro Messina come punto di partenza.

“Sì, è arrivata una bellissima vittoria, ci voleva una bella prestazione di gruppo. È stato anche bello ritrovare il pubblico di Reggio Calabria, sono venuti tanti a sostenerci e abbiamo sentito il calore. Ora cerchiamo continuità. Andiamo a Rende contro una squadra in difficoltà, che ha cambiato allenatore e che abbiamo già visto al Sant’Ambrogio, Sono tutte partite difficili, non si sa mai chi vincerà. Dobbiamo essere pronti mentalmente, arrivare con la testa giusta e portarci altri due punti importanti a casa”.

Agbortabi, autore di una bella schiacciata su assist di Laquintana nella gara contro Messina, sembra ormai perfettamente integrato nel meccanismo di squadra.

“Mi sto trovando molto bene e c’è sempre più chimica con i compagni. Si sta vedendo in campo il risultato di tanto lavoro che stiamo facendo durante la settimana”.

L’appuntamento è quindi per domenica alle 18 al PalaQuattromiglia. La Redel, con la giusta testa e la rinnovata chimica, prova a centrare un colpo importante in casa dei cosentini.