Redel Viola, trasferta insidiosa in Puglia contro i Lions di Bisceglie

Il popolo neroarancio si appresta a seguire l’ennesimo importante match di una stagione di pallacanestro esaltante. Alle 18.00 al Palacolombo di Ruvo di Puglia la Redel Viola incontra il Lions Bisceglie di coach Saputo.

Momento positivo per la compagine reggina, che arriva a questo quarto turno da una vittoria esaltante davanti al pubblico del Palacalafiore contro i baresi della Tecnoeleva e che sta vivendo una fase di crescita e di ritrovato equilibrio dopo gli ultimi colpi di mercato.

L’ultimo tassello all’esordio stasera, il play-guardia Stamatis, dimostra una volta di più le ambizioni della coppia Laganà-Vita e della società reggina che mira da inizio anno al salto di categoria. Ma che dovrà fare i conti, alla ricerca di nuovi equilibri di squadra, dall’avversario ostico di stasera.

L’avversario: Lions Bisceglie

I nerazzurri di Bisceglie sono entrati nella fase a orologio grazie a un record di 14 vittorie ed 8 sconfitte che ha visto i Lions al termine della stagione regolare nella quinta posizione in classifica della divisione pugliese.

Dopo le vittorie iniziali contro Milazzo e Messina, Bisceglie arriva al match di stasera reduce dalla pesante sconfitta a Piazza Armerina, ed ha voglia di riscatto e di risalire la classifica sostenuto dal caloroso pubblico biscegliese.

Punta di diamante di un collettivo efficace in attacco ed ispirato nella fase difensiva è Juan Ignacio Rodriguez Suppi: 16 punti di media a partita (salita a 18.3 nei play-in) per il play-guardia argentino confermato quest’anno per il suo estro cestistico.

Due gli innesti di mercato dei nerazzurri: l’esterno Felix Amo, guardia-ala del 2004 con esperienze in A2, e Alessio Macera, ala classe 2004 l’anno scorso in B nazionale con Cassino che ha preso il posto dell’ala-pivot Camporeale.

Sotto canestro l’esperienza dell’italo-argentibo Marcelo Dip, il pivot titolare confermato ad inizio stagione, e la tecnica del montenegrino Okiljevic, mentre sugli esterni punti pedanti arrivano da Zakaria El Agbani, guardia ex Piacenza con esperienze in A2. I neroarancio dovranno inoltre fare attenzione ai 200 cm di Giorgio Trentini, ala duttile cresciuta a Varese, ed alle giocate della guardia mancina di origini serbe Dancetovic.

Completano le rotazioni di coach Fabio Saputo il play Luca Colombo e il figlio d’arte Simone Cavalieri.

Arbitri della serata i signori Matteo Serse di Brindisi e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce (LE). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della squadra di casa.