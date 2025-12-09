Redel Viola, Maresca: ‘Andiamo a Rende per vincere’

"Mi faccio sempre prendere dall’emotività e mi piace coinvolgere il pubblico"

Un PalaCalafiore esplosivo, un derby sentito, una vittoria fondamentale. La Redel Reggio Calabria si rialza immediatamente e, trascinata dal calore del suo pubblico, si impone sulla Basket School Messina. Dopo la gara parla Edoardo Maresca.

“È stato un gran successo, importantissimo per noi perché venivamo da una sconfitta che ci bruciava un po’ a Matera. Siamo contenti, è stato bello giocare in questo impianto così caloroso. Il pubblico? Bellissimo. Io mi diverto, mi diverto proprio. Averli è importante, e quando hai questo pubblico è ancora più bello: ci divertiamo noi e si divertono loro. Coinvolgerlo è la cosa più importante in ogni partita”.

La partita: avete dominato il primo tempo, poi Messina ha tentato di tutto per riprendersi.

“Eh sì, Messina è una squadra bella ostica. Sono rientrati bene in partita, un po’ ce lo aspettavamo. Sapevamo che non era la squadra del primo tempo. Dobbiamo migliorare il fatto che noi nel secondo tempo caliamo un po’, però dai, siamo stati bravi a portare a casa la vittoria”.

Quanti margini di crescita avete ancora?

“Siamo un gruppo unito. Piano piano le cose stanno andando come vogliamo noi: sono tre vittorie nelle ultime quattro gare. Quella con Matera è andata in modo particolare, secondo me. Quindi stiamo andando nella direzione giusta, questo ci fa solo piacere”.

Hai avuto un avvio di stagione non facile, con qualche problema fisico. Come hai vissuto questo derby e questo ritorno importante?

“È stato sicuramente un avvio di stagione difficile per me, perché è la prima volta che salto le prime partite di campionato. Oggi è stata una bella partita. Io mi faccio sempre prendere dall’emotività e mi piace coinvolgere il pubblico, perché penso che poi loro ci possano dare una mano enorme a vincere le partite. Sono contento della mia prestazione, ma sono soprattutto contento della nostra prestazione: quando giochiamo così, secondo me, è difficile fare contro di noi”.

Ora si guarda già alla prossima: trasferta a Rende per trovare continuità.

“Sappiamo già qual è il nostro obiettivo, non lo nascondiamo. Andiamo a Rende per vincere, come ogni partita che avremo da qui fino ai play-off. Dovremo vincere. Perché vincere fa allenare bene, fa stare bene insieme”.